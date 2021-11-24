ERVAK Başkanı Güzel’den öğretmenler günü mesajı

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güzel, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamızda ve cehaletle savaşımızda ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan öğretmenlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temellerini bilgiyle atan, cephe gerisinin fedakâr kahramanlarıdır.

Kanla, irfanla kurmuş olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, kuşakların yetişmesini sağlayan öğretmenlerimiz, ilmin ışığında çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onları ilmin ve tekniğin yolunda yürüten, irfan ordumuzun şanlı mensuplarıdır.

Anadolu’nun her köşesinde sabırla, aşkla ve fedakârca görev yapan öğretmenlerimiz, çağdaş uygarlık yarışında koşan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmayı başarmış ve yetiştirdikleri genç kuşaklarla yarınlarımızın hazırlayıcıları olmuşlardır.

Aydınlanma yolunda çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, insana yapılan yatırımın vazgeçilmez mimarlarıdır.

Bu gün demokratik, laik, sosyal hukuk devletinde, çağdaş normlar içinde yaşıyorsak bu ortamı bize sağlayanlar içerisinde öğretmenlerimizin önemli katkılar sunduklarını bilmekteyiz.

Bu bilinç içerisinde, emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, aramızdan ayrılanlara rahmet, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyor, görevleri başında şehit edilen öğretmenlerimizin aziz hatıraları önünde saygı eğiliyoruz.”

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