Adliyeden çıkıp rastgele ateş açtı, gözaltına alındı (2)



1 KİŞİYİ YARALADI

Erzurum'da, adliye çıkışında tabancayla etrafa rastgele ateş ettikten sonra polis tarafından yakalanan Yusuf Güneş'in, 1 kişiyi yaraladığı belirlendi. Güneş'in tabancasından çıkan mermiyle omzundan yaralanan Muhammed Yıldız, kullandığı araçla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin acil servisine geldi. Yıldız, burada tedaviye alındı.

Çalışma başlatan polis ekipleri ise geçen yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan 2 kişinin, Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması sonrası olayın meydana geldiğini belirledi. Silahlı kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği Güneş ailesinden olan Yusuf Güneş'in, duruşma sonrası Muhammed Yıldız'ın kullandığı 25 AAP 160 plakalı minibüse ateş ettiği tespit edildi.

Öte yandan Çat ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Köseler Mahallesi'ndeki olay, 30 Mayıs 2020'de meydana gelmişti. Yıldız ailesinin fertleri, 'kız kaçırma' nedeniyle 4 yıldır husumetli oldukları Güneş ailesine, araziye traktörle hayvan gübresi dökmeye giderken takip ederek silahlı saldırı düzenlemişti. Güneş ailesinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Sıddık Güneş (51), Hasan Güneş (54), Baki Güneş (35), Sinan Güneş (21) ile Sıracettin Yıldız hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi de tutuklanmıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-11-24 17:57:44



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