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Aydemir: ‘Erzurum’dan atılan her adım bereket getirir’ Çocuk Adalet Merkezi teşekkürü ‘Bütün günler öğretmenlerimizi ifade eder’ Sultan Alparslan’a vefa

İHA

Aydemir: ‘Erzurum’dan atılan her adım bereket getirir’ Çocuk Adalet Merkezi teşekkürü ‘Bütün günler öğretmenlerimizi ifade eder’ Sultan Alparslan’a vefa

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkİslam medeniyetinin öğretmeni, öğreteni çok değerli gördüğünü söyledi.
Aydemir’den gündem değerlendirmesi
Basın toplantısında gündeme ilişkin tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, Adalet Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde gündeme getirilen Türkiye’de ilk ve tek Çocuk Adalet Merkezi’nin Erzurum’da kurulmasından dolayı Dadaşlar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Gül’e minnettar olduklarını bildirdi.
‘Erzurum’dan atılan her adım ardından da bereket getirmiştir’
Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’dan atılan her adım ardından da bereket getirmiştir. 23 Temmuz Erzurum Kongresinden sonra Cumhuriyet ilan edilmiştir. Dolayısıyla Adalette de böyle bir adım atılması çok daha özel zaman ve zeminlere vesile olacaktır.’ kaydını düştü.
Ayasofya’nın ibadete açılması
Aydemir, Ayasofyai Kebir Camii'nin müze olması kararının 24 Kasım 1934'te verildiğini, geçen yıl da AK Parti iktidarında asli hüviyetine döndürüldüğünü dile getirerek, "Bugün, o berbat kararın alındığı ve milletin yüreğinde yara açıldığı gündür. Şükür ki o yarayı tamir etmek de bize nasip olmuştur." ifadesini kullandı.
‘Bütün günler öğretmenlerimizi ifade eder’
‘Öğretmenler için ne yapılsa az olduğunu ifade eden Aydemir, "Onlar tükenen kandil misali... Öğrettikçe tükenenler, yaşlananlar ve geleceğimizi şekillendirenler onlar. Bütün bir hayata iz vuranlar, hayatı anlamlandıran insanlar. Dolayısıyla onlar için 24 Kasım sembolik anlamda özel bir gün. Yoksa bütün günler onları ifade eder. O kadar mübarek o kadar değerli insanlar." değerlendirmesinde bulundu. Öğretmenler Günü'nü kutlayan Aydemir, Başöğretmen Atatürk'ü de bu vesileyle rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.
‘Öğretmenlerimiz özeldir’
‘Bizim medeniyetimiz öğreteni, öğretmeni çok değerli tutuyor. Bir harfe 40 yıl köle olmayı önümüze koyuyorsa medeniyetimiz, o halde öğretmenler için çok özel düşünmemiz lazım. Öğretmenler özeldir. Onlar için ne yapsak azdır.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Öğretmen nasılsa sınıfta öyledir. Bunu ülkeye teşmil ettiğinizde öğretmenlerimizin niteliğiyle beraber vatanımızda yaşayan insanların da kalitesi yüksekliği o derece, netleşir, berraklaşır. Öğretmenlerimizi çok kaliteli ve nitelikli buluyoruz. Çünkü, ülkemiz insanlarında insanlığa değer katma bağlamında, değerlendirme bağlamında çok hususi bir kıvam vardır. Bu kıvamı işleyen ve veren öğretmenlerimizdir. ‘ diye konuştu.
‘Ülkeler kılıçla alınır, adaletle elde tutulur’
Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri odağında adaletin Türk Milleti için ifade ettiği manayı kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Adalet bakanlığı çok önem ifade eden bir bakanlık.biz hep şunu söylüyoruz, ‘ülkeler kılıçla alınır, adaletle elde tutulur.’ Bunu ecdadımız, bizim cihana iz bırakanlarımız söylemiş, bizim değerlerimizi ifade etmişler. Biz de hep bu hal üzere devam etmek durumundayız.
Bizim medeniyetimiz, ‘bir saatlik adil yönetimi yetmiş yıllık nafile ibadetten daha hayırlı olacağını’ kayda geçmiştir. Böylesine yüksek bir düşünce ve anlayış bu zeminde var.’ dedi.
Adalet bakanlığı bütçesi ve Erzurum
Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Bakanımız Erzurum için bir kayıt düştü özellikle, ilk defa Türkiye’de Çocuk Adalet Merkezini Erzurum’da açtıklarını ifade etti. Merkez birkaç gün önce açıldı. Bu vesile ile, Adalet Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Dadaşlar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ki böyle bir mübarek adım ilk defa Erzurum’dan atıldı. Erzurum’dan atılan her adım ardından da bereket getirmiştir. 23 Temmuz Erzurum Kongresinden sonra Cumhuriyet ilan edilmiştir. Dolayısıyla Adalette de böyle bir adım atılması çok daha özel zaman ve zeminlere vesile olacaktır.’ diye konuştu.
‘Alparslan’ı dünya durdukça rahmet ve minnetle anacağız’
Basın toplantısında Anadolu Fatihi Alparslan’ın vefatının 949’uncu yıldönümü dolayısıyla rahmet niyazlarını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘24 Kasım bu coğrafyayı bize vatan kılan Alparslan’ın darı bekaya irtihal yıldönümüdür. Dünya durdukça onu unutmayacağız. Bu mübarek topraklarda yaşarken dualarımızda niyazlarımızda mutlaka hakşinas herkesin yüreğinde Alparslan olacak. Cenabı Hakka cennette onun için en güzel yerleri bahşetmesini niyazında bulunacağız daim. O’nu rahmet ve minnetle anıyoruz.’ dedi.
Aydemir iki yaka şehitlerini rahmetle andı
Basın Toplantısının son bölümünde 24 Kasım 1989’da Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyünde PKK’nın işlediği katliamla 28 masumun şehid edildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, şehitlere rahmet niyazında bulundu.
Aydemir’den helalleşme değerlendirmesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun gündeme taşıdığı helalleşme olgusuna değinen Milletvekili Aydemir, ‘Helalleşme diyoruz ya, sayın Kılıçdaroğlu sürekli helalleşmeden bahsediyor, aslında biraz da buralarda dönmek lazım. Neyin helalleşmesidir, bakmak lazım. Bugüne ait yaşanmış bir hadise var, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İkiyaka köyünde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 28 vatandaşımız bölücü vatan hainleri tarafından katledildi. Katliamı yapanlar PKK, bölücüler, Kürt düşmanları. Helalleşmeden bahsederken, bunların şu anda lider kadrosunda olan Bölücübaşı sıfatını almış olan kişi açıklama yapıyor, diyor ki, ‘Kılıçdaroğlu’nun helalleşme faslı geçerli olacaksa bizim için, mutlaka bize özerk yönetim verilmesi lazım ki, helalleşme gerçekleşsin’ diyor. Attığınız bir adım, söylediğiniz bir söz, onlara dönük açtığınız bir kapı nereye kadar sizi götürüyor? Helalleşmeden anladıkları bunların bu. Ülkenin bölünmesi, PKK kadrosunun anladığı bu. Özellikle Hakkari’de yaşanan katliamdan bahsediyorum ben. Yıllar önce 28 vatandaşımızın katledilmesinden bahsediyorum. Katledenler Apocular, PKKlılar, bölücüler, vatan hainleri. Onların bugün lideri pozisyonunda olanın talebini dillendiriyorum. Ne diyor, ‘helalleşme ancak özerklikle mümkündür. Yani bu ülke bölünürse olur’, diyor. Öyleyse, siyasetçi diline dikkat edecek. Bir şeyi terennüm ederken ardından geleceğe mutlaka bakması lazım. İşte sayın Kılıçdaroğlu’nun helalleşmesinden bunların anladığı budur. Sayın Kılıçdaroğlu’nun hdpye açtığı kapıların sonrasında vatanımızı bekleyen tehlike de budur. ‘ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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