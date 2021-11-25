Erzurum karla kaplandı, manzarası mest etti

Erzurum’da dün gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beyaz gelinliğini giyen Erzurum, drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı kar uyarısı sonrası gece saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış, kenti beyaza bürüdü. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar, araçlar üzerinde oluşan kar birikintilerini fırça yardımıyla temizledi. Kent genelinde trafikte yoğunluk yaşanırken, kar eşsiz manzaralar da oluşturdu. Evlerin çatılarında oluşan kar birikintileri havadan drone ile görüntülendi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı olarak geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ekipler, bölgede kar yağışı sonucunda oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yağış sonrası Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 14 santimetreyi bulurken, gece bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,6 derece ile Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyünde ölçüldü.

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