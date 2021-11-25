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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da gençlerin kartopu keyfi

İHA

Erzurum’da gençlerin kartopu keyfi

Erzurum’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kent merkezinde gençler kartopu oynayarak karı eğlenceye dönüştürdü.
Erzurum’da kar yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, bu durumu eğlenceye dönüştüren gençler Havuzbaşı kavşağında kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kuşlar karlı zeminde yiyecek ararken, beyaz gelinliğini giyen ağaçlar da görsel şölen oluşturdu. Kar yağışı araç trafiğini ise olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yollarda oluşabilecek buzlanma konusunda sürücüleri uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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