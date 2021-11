Vali Memiş: Eğitimde önemli başarılara imza attık

Erzurum Valisi Okay Memiş, eğitimde gerçekleştirdikleri projeler sayesinde önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Vali Okay Memiş de öğretmenlerin gününü kutlayarak, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlere rahmet diledi.

Vali Memiş, kendisinin de öğretmen çocuğu olduğunu söyledi. İdealizmi ve fedakârlığı babasından öğrendiğini dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

“Eğitimin önemini ne kadar anlatsak azdır. Ülke olarak hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller sayesinde olacaktır. Dünya’nın en iyi 10 ekonomisi arasına bu nesiller sayesinde ulaşacağız. Bir insanın başına gelecek en iyi şey, iyi bir öğretmene denk gelmektir. Öğrencilerinizin ileride ne olacağını kestiremezsiniz. Çok iyi performans gösteren bir öğrenci ileriki hayatında aynı performansı gösteremeyebilir. Ama iyi performans gösteremeyen bir öğrenci de ileride çok başarılı olabilir. İnsan hayatı çok değişkendir. İnsan hayatını olumlu, olumsuz çok önemli olaylar vardır. Onun için bütün öğrencilere bu gözle bakmalısınız. Her çocuk aynı şartlarda dünyaya gelmiyor.”

“Umduğumuzdan çok ileri neticeler aldık”

“Erzurum’daki eğitim camiasıyla gurur duyuyorum.” diyen Memiş, “Şehrimizde çocuklarımızı hem ilimle hem bilimle hem de fenle yetiştireceğiz. Aynı zamanda değerler eğitimi de vereceğiz.” dedi.

Memiş, Erzurum’da göreve başladığında eğitimde istenilen yerde olmadıklarını söyledi. Bu sebeple iki önemli projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimde istediğimiz yerde değildik. İki proje geliştirdik. Erzurum’da Başarıyı Arttırma Projesi ve Erzurum’da Değerler Eğitimi Projesi... Proje kapsamında fedakâr öğretmenlerimizle bir merkez kurduk. Önemli çalışmalar yaptık. Şükürler olsun umduğumuzdan çok ileri neticeler aldık ve almaya devam ediyoruz.”

