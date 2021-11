Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı

Erzurum’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı ülke geneliyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlığında 81 ilde Valiler, ilgili ve sorumluluğu bulunan kurumların yöneticilerinin katılımı ile toplantı yapıldı.

Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen toplantıda; Erzurum Valisi Okay Memiş, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımına yönelik etkin kampanya düzenlenmesi, elektronik kelepçe uygulaması, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir kararlarının uygulanması, kadın konukevi açılması, adli destek ve mağdur hizmetleri biriminin tanıtımının yapılması ve farkındalığının artırılması, şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimlerinin kapasitesinin artırılması, il ve ilçelerde yapılan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme değerlendirme komisyonlarının daha sık toplanması ve ilgili toplantılarda vaka bazlı gündem oluşturulması yönündeki çalışmaları ele alarak, şiddetle mücadele mücadelede kurumlararası koordinasyonun önemine değindi.

Toplantı Vali Okay Memiş ve katılımcıların istişare ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Okay Memiş, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yargı mensupları, ilgili ve sorumluluğu bulunan kurumların yöneticileri katıldı.

