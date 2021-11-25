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Erzurum’da kamu kurum kuruluşları ve STK’lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı

İHA

Erzurum’da kamu kurum kuruluşları ve STK’lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı

Erzurum’da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Erzurum Barosu ve AK Parti Kadın Kolları kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı.
Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve AK Parti Kadın Kolları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.
Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, “Günümüzün en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olan kadına yönelik şiddet kadınlara fiziksel, psikolojik veya ekonomik zarar veren ve ülkelerin öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleştirilen etkinlikler ile konuya ilişkin farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amaçlanmıştır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Bakanlığımız koordinasyonunda, Erzurum Valiliğimiz öncülüğünde faaliyetler gerçekleştirilmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafında yapılan çalışmalara destek verilmekte, kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri programlarında da konuya dikkat çekilmektedir. İlimizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hizmet veren kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri şiddetin ortaya çıkmadan önce engellenebilmesi adına ortak ve koordineli çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmektedir. Dünya kadınları için kabul edilen bu günde kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamamız ve unutmamamız temennisiyle, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Gününün farkındalık oluşturmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.
Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “1960 yılında haksızlığa ve eşitsizliğe karşı verilen büyük mücadele, günümüzde de devam etmektedir. Asırlardır kadınlara, fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet uygulanarak, ikinci sınıf insan muamelesi yapılmaktadır. Kadınların, kendi hayatlarını ilgilendiren temel seçimlerinin, kendi iradeleri dışında başka bir iradeye bırakılması kabul edilemez. Meslektaşımız Müzeyyen Boylu, Burcu Şengel, Başak Cengiz, Zeynep Uçar ve adlarını saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlercesi, seçimlerinin bedelini canlarıyla ödemişlerdir. Ve ne acıdır ki bu çarpık ve kokuşmuş düzende binlerce kadın daha bedel ödemeye mahkilm olacaktır. Kadına karşı şiddetin önüne geçebilmek için güçlü bir devlet iradesi elzemdir. Yalnızca yasa çıkarmakla kadına yönelik şiddetin önüne geçilemez. Çıkarılan yasaların kararlı bir şekilde uygulanması önem arz etmektedir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesine dair Kanun etkin olarak kullanılamamaktadır. Faillere iyi hal ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması caydırıcılığı azaltmakta, soruşturma aşamasında tutuksuz yargılamalar cinayetlere sebep olmaktadır. Kadınlar çocuk yaşta zorla evlendirilerek cinsel istismara uğramaktadır. Bunun sonucu olarak kendilerine yalnızca annelik görevi verilmekte, ekonomik özgürlükleri ellerinden alınarak ekonomik şiddete maruz bırakılmakta ve çaresizleştirilmektedirler. Kadın çaresizleştikçe fiziksel ve duygusal şiddete boyun eğmekte; şiddete katlanmak istemeyen kadınlar ise acımasızca, canavarca hisle katledilmektedir. Erzurum Barosu olarak; her türlü ayrımcılığa, tecavüze, adaletsizliğe karşı olduğumuz gibi Kadına Yönelik Şiddete de en yüksek sesle itiraz ediyoruz ve kadına karşı şiddetin sona ereceği son güne kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Kadına yönelik şiddetin, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış olduğunu ifade eden AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, “Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz Seçim Beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kıymetli Hanımefendi’nin de önemle vurguladıkları gibi “kadına şiddet, insanlığa ihanettir.” AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadınerkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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