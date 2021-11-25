Büyükşehir’den muhteşem şiir gecesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den muhteşem şiir gecesi

İHA

Büyükşehir’den muhteşem şiir gecesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İbrahim Sadri ile Şiir Vakti” adlı programda sanatseverler, dolu dolu bir sanat gecesi yaşadı.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen etkinlikte Sanatçı ve Şair İbrahim Sadri, en güzel şiirlerini sevenleriyle birlikte okudu. Sanat şehri Erzurum’da bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden İbrahim Sadri, kentteki kültür ve sanat hayatına sunduğu katkıdan ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, programda yaptığı konuşmada, şiirin önemini anlattı. “Medeniyetlerin sözü tarih boyunca hep şiirle yücelmiştir” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Sümer tabletlerinden, Fahri Kâinat Efendimiz, Sevgili Peygamberimizi öven Kasidei Bürde’ye, Dede Korkut hikâyelerinden Homeros’un destanlarına kadar söz her zaman şiirin büyülü kanatlarıyla yükselmiştir. Şiir insanlığın en güzel sesidir ve bu güzel sesler içerisinde medeniyetimizin eşsiz bir yeri vardır. Nice şairlerimiz hüzünlerimizi ve sevinçlerimizi mısra mısra geleceğe taşımışlardır. Yakın zamanda ebediyete yolcu ettiğimiz Üstad Sezai Karakoç’un mısralarıyla nice nesiller yetişti. Şiir ve söz hem kültürün en değerli taşıyıcısı hem de ruhlara işleyen özelliğiyle oldukça önemlidir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında inşa ettiğimiz kültür ve sanat merkezleri, Gençlik Aktivasyon Merkezleri, Bilgi Evleri, Kütüphaneler ve daha birçok yatırımlar var. Bizler daima ahlaklı ve bilgili nesiller yetiştirmenin niyetindeyiz. Bu niyetimizi aşikâr kılmak içinde programlar tertip ederek, toplumda örnek olmuş sanatçılarımızı şehrimizde ağırlıyor ve gençlerle buluşturuyoruz. İbrahim Sadri Beyefendi de şiirleriyle bir neslin yetişmesinde emeği olan bir sanatçımızdır. Kendisini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendisi son yirmi beş yılımızda şiirleri ve albümleriyle duygularımıza tercüman olmuştur. Bugüne kadar ki kültür ve sanat dünyamıza katkılarından ötürü kendisine teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aziziye Belediyesi çalışanlarına Afet Farkındalık Eğitimi
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi çalışanlarına Afet Farkındalık ...
Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler
YEREL HABERLER Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler
İslam Düşüncesinde Bilgi-Ahlak konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER İslam Düşüncesinde Bilgi-Ahlak konulu konferans ...
Aydemir: ‘Önce vatan’ diyoruz hepimiz’ Milletvekili Aydemir’den ‘Hak’ hatırlatması ‘Adalet göreceli değildir’ ‘Irkçı yaklaşımı lanetliyoruz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Önce vatan’ diyoruz hepimiz’ Milletvekili ...
Erzurum’da kamu kurum kuruluşları ve STK’lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı
YEREL HABERLER Erzurum’da kamu kurum kuruluşları ve STK’lar kadına ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ...
Erzurum'da 72 konteyner, 72 çadır ve 48 hayvan çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Erzurum'da 72 konteyner, 72 çadır ve 48 hayvan çadırı ...
Vali Memiş: Eğitimde önemli başarılara imza attık
YEREL HABERLER Vali Memiş: Eğitimde önemli başarılara imza attık
Erzurum’da gençlerin kartopu keyfi
YEREL HABERLER Erzurum’da gençlerin kartopu keyfi
Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti
YEREL HABERLER Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam ...
Erzurum karla kaplandı, manzarası mest etti
YEREL HABERLER Erzurum karla kaplandı, manzarası mest etti
Erzurum, kar yağışıyla bembeyaz oldu
YEREL HABERLER Erzurum, kar yağışıyla bembeyaz oldu
KUDAKA’dan kültür turizmine destek
YEREL HABERLER KUDAKA’dan kültür turizmine destek
‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Koordinasyon ...
ERVAK, öğretmenlere kitap hediye etti
YEREL HABERLER ERVAK, öğretmenlere kitap hediye etti
Erzurum’da depremzedelerin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da depremzedelerin yaraları sarılıyor
Aydemir: ‘Erzurum’dan atılan her adım bereket getirir’ Çocuk Adalet Merkezi teşekkürü ‘Bütün günler öğretmenlerimizi ifade eder’ Sultan Alparslan’a vefa
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Erzurum’dan atılan her adım bereket ...
Aşkale güne kar yağışı ile başladı
YEREL HABERLER Aşkale güne kar yağışı ile başladı
Adliyeden çıkıp rastgele ateş açtı, gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Adliyeden çıkıp rastgele ateş açtı, gözaltına alındı ...
Atatürk Üniversitesi, 24 Kasım öğretmenler günü programına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, 24 Kasım öğretmenler günü ...
5 kişinin öldüğü davanın duruşma gününde yine silahlı kavga çıktı
YEREL HABERLER 5 kişinin öldüğü davanın duruşma gününde yine silahlı ...
Adliyeden çıkıp rastgele ateş açtı, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adliyeden çıkıp rastgele ateş açtı, gözaltına alındı
Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan Öğretmenler Günü’ne yakışır kutlama
YEREL HABERLER Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan Öğretmenler ...
İspir Belediye Başkanı Coşkun’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER İspir Belediye Başkanı Coşkun’dan Rektör Çomaklı’ya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.