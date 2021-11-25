Erzurumlu Milli kick boksçular GSİM’ye ziyaret

Dünya şampiyonu kick boksçu Cebrail Gençoğlu ile dünya ikincisi Hakan Koç ile Antrenör Emre Şahin’i tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum BŞB Gençlik Spor’un milli yıldızlarına “Sizler bizim gururumuzsunuz” dedi.

Erzurumlu Milli kick boksçular GSİM’deydi. İtalya’da yapılan Kick Boks Dünya Şampiyonasında Dünya şampiyonu olarak altın madalyayı boynuna takan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Cebrail Gençoğlu ve Dünya 2.si olan Hakan Koç ile Antrenör Emre Şahin, Kick Boks İl Temsilcisi Rıdvan Özkan ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret ederek başarı öykülerini kendisi ile birlikte paylaştılar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses’in de hazır bulunduğu ziyarette İl Müdürü Öztürk, İtalya Fatihlerini tebrik etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kick Boksçularının başarısının Dadaşlar Diyarı ve Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Sizler bizim gururumuzsunuz. İnşallah bundan sonra olimpiyat şampiyonluğunuzu da görürüz. Sizleri bir kez daha tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizler alttan gelen sporcular içinde iyi bir rol modelsiniz. Bu mana da sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kick Boks İl Temsilcisi Rıdvan Özkan’dan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Öztürk, büyük ihtimalle Rıdvan Özkan’ın yeni dönemde de İl Temsilciliği görevine devam edeceğinin müjdesini verdi.

Şampiyon kick boksçular Cebrail Gençoğlu, Hakan Koç ve aynı zamanda sporcu unvanı ile de tatamiye çıkan antrenör Emre Şahin, kendilerine yakın bir ilgi gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’e teşekkür etti.

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