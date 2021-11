Prematüre bebekler için pasta kesildi Dünya Prematüre Günü kapsamında Şehir Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi

Erzurum’da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü etkinlikleri bir hafta ertelemeli olarak yapıldı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte pasta kesilerek, prematüre çocuk anneleri ödüllendirildi.

Dünya Prematüre Günü kapsamında Erzurum Şehir Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, yeni doğanlar için 95 yatak kapasiteleri bulunduğunu belirterek, “Yeni doğan ünitesinde görevli doktorlar, hemşireler ve anneler yoğum bakım ünitesinde annelerin moral bulmaları açısından yaş pasta kestiler. Yenidünyaya gelecek olan bebekler için yatak kapasitesi artırılabiliyor. Hastanemizde yine yeni doğan bebekler için 36 adet yatak kapasiteli anne otelimiz bulunuyor. Burada yeni doğan bebekleri normal kilolarına gelinceye kadar takip ediyoruz. Ünitemizde anne ve bebeğinin uyumlu olmaları aşamaları da takip ediliyor. Uyum odalarımızda anne ve bebeğini 24 saat esasına göre takip ediyoruz. Bizlerle bu duyguları paylaşan hocalarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kahveci ise, her yıl 17 Kasım’da ‘Dünya Prematüre Günü’ etkinlikleri yapıldığını ifade ederek, “Yeni doğan bakım ünitesi 2007 yılında kurulmuştu. İlk kuruluşta 20 yatak kapasitesine sahipti, ancak bu sayı gün geçtikçe arttı 35 yatağa kadar çıkarıldı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet veren hastanemiz Şehir Hastanesi'nin kurulması ve faaliyete geçmesi ile birlikte ünitemizi buraya taşıdık. 2021 yılı ocak ayı itibarıyla Nenehatun Kadın Doğum Hastanemizi birleştirdik. Şu an hastanemizde çocuk yoğun bakım ünitesi olarak 95 yatak kapasitesine sahip. Bu kapasitemiz 100 yatağı da aşabiliyor. Ünitemizde çok küçük hastalarımızı yatırıyoruz. Çocuk ve anne otelimiz mevcut. Hastanemiz üst düzey ileri bir merkez konumundadır. Doktorundan hemşiresine varıncaya kadar yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hastane yönetimimize de teşekkür ederim, ileri derecede hizmet sunuyorlar” diye konuştu.

Etkinliğe katılan anne Zeynep Naz yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Doğum sancılarım artınca hastaneye geldim. Sezaryenle doğum yapıldı. Bebeğim şu an sağlıklı şekilde yanımda. Doktoruna ve hemşiresine, herkese teşekkür ederim. Bir anne olarak çok mutluyum. Emeği geçenlere yine söylüyorum teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından pasta kesimi yapılarak, yoğun bakım ünitesinde yatan minik bebekler görevli doktor ve hemşireler nezaretinde ziyaret edildi.

