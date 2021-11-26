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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da 70 artçı deprem meydana geldi

İHA

Erzurum’da 70 artçı deprem meydana geldi

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremleri yerinde inceleyen Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi öğretim üyeleri, sürece dair bilgileri rapor haline getirdi. Raporda 5.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki depremin ardından 70 artçı depremin daha meydana geldiğine yer verilirken, hasar gören binaların mühendislik hizmeti almamış binalar olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre 19 Kasım ve 22 Kasım günlerinde merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilçeye giden Deprem Araştırma Merkezi ekibi, hasar ve yıkım bilgisi paylaşılan köylerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, depremlerin ardından bölgede 70 artçı depremin daha meydana geldiğini ifade ederek, “Köprüköy’de meydana gelen depremlerden sonra Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi olarak bazı saha gözlemlerimiz oldu. Yerin bazı dinamik özelliklerini belirlemek için mikrotremör çalışmaları yürüttük ve bir rapor oluşturduk. Dün itibarı ile meydana gelen 5.1 ve 4.7’lik depremlerin ardından 70’e yakın artçı şok meydana geldi. 5.1 ve 4.7’lik deprem birbirine çok benzer karakterde oldu” dedi.

“Yıkılan binalar mühendislik hizmeti görmemiş”
Özer, depremde hasar gören binaların mühendislik hizmeti almadığını tespit ettiklerini kaydederek, “Genel olarak gözlemlerimiz bölgede mühendislik hizmeti almamış yapıların hasar gördüğüydü. Orta büyüklükteki bir depremde mühendislik hizmeti almış ve deprem yönetmeliklerine uygun imal edilmiş yapıların hasar görmesi beklenmiyor” şeklinde konuştu.

“Erzurum fay hatlarının birleştiği Karlıova’ya yakın mesafede”
Özer, Erzurum’un Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattının birleştiği Karlıova’ya kuş uçuşu 60 kilometre mesafede olduğunu kaydederek, “Ülkemiz hususunda genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve Ege Açılma Rejimi diye nitelendirdiğimiz birçok aktif tektonik hat var. Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattı Karlıova’da birleşiyor. Karlıova bölgesi tüm deprem bilimcileri için özel bir nokta. Erzurum da bu bölgeye kuş uçuşu 60 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Fakat Köprüköy depremi bu hatlardan ayrı bir noktada meydana geldi. Karayazı fay hattının kuzeyinde meydana geldi” ifadelerini kullandı.

“Artçı şoklar birkaç ay daha devam edebilir”
Özer, artçı depremlerin birkaç ay daha devam edeceğini vurgulayarak, “Genellikle büyük depremlerden sonra artçı şoklar meydana geliyor. Köprüköy’de olan depremler orta büyüklükte olan depremlerdi. Bu depremin artçı şokları birkaç ay daha devam edebilir. Ağır hasarlı evlerde olanlar yetkililerin uyarılarını dinlemeliler” açıklamalarında bulundu.

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