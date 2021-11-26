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Özel çocukların özel yolculuğu Otizmli çocuklar ve anneleri Kuşadası kampı için yola çıktı

İHA

Özel çocukların özel yolculuğu Otizmli çocuklar ve anneleri Kuşadası kampı için yola çıktı

Erzurum'da 25 otizmli çocuk ve anneleri, 3 günlük kamp için Aydın'ın Kuşadası ilçesine uğurlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Otizm Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazar Yaşarbaş nezaretinde 25 otizmli çocuk ve anneleri 3 günlük kamp için Kuşadası’na uğurlandı. Erzurum Lisesi önünde havalimanına gitmek için toplanan aileler ve çocuklar oldukça heyecanlıydı.
Erzurum Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş yaptığı açıklamada, “Öncelikli olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Program kapsamında hava şartları da iyi olursa çocuklarımız için havuz, deniz, spor, resim boyama ve çeşitli eğlenceler tertiplendi. Dolu dolu 3 gün yaşamayı planladık. 3 gün yapılacak organizasyonun masrafları Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de bizlere destek verdi, herkese teşekkür ederim” dedi.
Anneler düzenlenen geziden dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını ifade ederken, özel çocukların kamp öncesi yola çıkarkenki büyük heyecanı gözlerden kaçmadı.

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