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Milletvekili Aydemir Sağlıkta AK Yaklaşımı paylaştı Erzurum Şehir Hastanesini örnek gösterdi Erzurum’la ilgili talepleri aktardı ‘Sağlık çalışanlarına minnettarız’

İHA

Milletvekili Aydemir Sağlıkta AK Yaklaşımı paylaştı Erzurum Şehir Hastanesini örnek gösterdi Erzurum’la ilgili talepleri aktardı ‘Sağlık çalışanlarına minnettarız’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti döneminde gerçekleştirilen Reformlarla Türkiye’nin Sağlık alanında küresel boyutta gıpta ile izlenen bir ülke konumuna kavuştuğunu, salgın sürecindeki başarıların Dünya’da gündem oluşturduğunu kaydetti.
‘Bakanlarımızdan allah razı olsun’
Sağlık Bakanlığının nitelikli ve kaliteli hizmetler kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum şehir Hastanesini örnek gösterdi. Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı Dadaşlık kıvamı çok yüksek bir şahsiyet olarak tanımlayan, bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını belirterek, ‘Allah milyar kere milyar, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olarak, sizden de Sayın Akdağ’dan da, o aradaki Bakanlarımızın hepsinden, bütün kadrodan razı olsun.’ dedi,
‘Hak bir kulu severse sevdirir muhitine’
Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bir sunum gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Sağlık alanındaki hizmetler kaydında da vatandaş memnuniyetinin doruk noktada olduğunu, Bakan Fahrettin Koca ve ekibine minnettar olunduğunu belirterek, ‘Cenabıhak herkese nasip etmiyor, bir ifade var: "Hak bir kulu severse sevdirir muhitine, Hak bir kulu sevmezse boğar nefrete, kine."’ diye konuştu.
Bakan Koca’nın yerli aşı müjdesi
Sağlık Bakanlığının özellikle son dönemde yaşanan salgın şartlarında da mükemmel seviyede hizmetler sunduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Muhalif, muvafık herkes Sayın Bakan ve Bakanlığımızla ilgili bu kanaati paylaşıyor ki iyi insansınız, güzel insansınız ve kendinizi işinize odaklamışsınız, güzel işler yaptınız. Şu pandemi döneminde sizin riyasetinizde çok özel şeyler çıkardık. TURCOVAC aşısı ile ilgili verdiğiniz o müjde bütün yüreklerde bir büyük ferahlık oluşturdu. Ben biliyorum ki Cenabı Hak önümüzü açacak, daha da açacak, daha da güzel şeyler olacak. Bu hâl, zihnini zifirî karanlığa teslim etmişlerin anlayacağı bir hâl değildir. Aşı sadece Türk milletine değil, sadece milletimize değil bütün insanlığa bir hizmettir. Sadece AK Parti iktidarını yahut bizi ilgilendirmiyor; bütün dünyayı, bütün insanlığı ilgilendiriyor. Dolayısıyla oraya dönük böyle bir karartma, bir yanlış algı oluşturmak hakikaten insanlığa dönük bir büyük hatalı davranış olur. Tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. "Cenabı Hak yolunu, izini açsın." demek lazım.’ dedi.
Aydemir sağlıkta ak sayfaya dikkat çekti
AK Parti dönemi ile birlikte Sağlıkta AK bir sayfa açıldığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Mevcut hâli yani AK Parti dönemindeki hâli ben biliyorum, önceki hâli de biliyorum; aynelyakin takip ettik. Dolayısıyla bir güzelleme bağlamında değil, sadece bir durum tespiti noktasında söylüyorum ki bize gıptayla yaklaşılıyor. Şu pandemi döneminde Avrupa'dan insanlar Türkiye’ye yöneldi geldiyse oraya nal toplattığımızın resmidir bu; tam tersi, oraların fersah fersah önüne geçtiğimizin fotoğrafıdır bu ve bununla iftihar etmek durumundayız hepimiz çünkü son kertede sağlık hepimizi, bütün insanlığı ilgilendiriyor. ‘ kaydını düştü.
Aydemir Erzurum Şehir Hastanesini örnek gösterdi
Sağlık alanında verilen nitelikli ve kaliteli hizmetler babında Erzurum Şehir Hastanesi hizmetlerini örnek olarak sunan Milletvekili Aydemir şunları kaydetti, ‘ Hep altını çiziyoruz: Mesela bizim Erzurum'da şehir hastanesi kuruldu, sadece Erzurumlular faydalanmıyor, civar ülkelerden gelenler var, oradan hizmet alıyorlar. Neye geliyor bu insanlar? Niteliğe geliyor, kaliteye geliyor. Peki, bunu hayata yansıtan kim olmuş? Şu kadrolar olmuş. Noksanlarımızı söyleyelim, talep edelim. Bunu talepten doğal ne var; ben bunu çok saygıyla karşılarım. Zaten bakanlarımız, bu kadro niye geliyor? Bir durum tespiti yapmaya geliyor ve bizden, hepimizden olanı biteni öğrenip noksanları da izale etmek için geliyorlar. Bunu yaptığın zaman eyvallah, al başının üstüne koy ve bereket de oradan gelir zaten, hep söylüyoruz biz ama aksi olduğu zaman olmuyor.’ dedi.
Aydemir’in Tabipler Birliği tepkisi
Bazı muhalefet Milletvekillerinin Sağlık çalışanlarıyla ilgili iddialarına cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘ Bir Milletvekili, "Tabipler Birliği yürüyor." gibi bir not düştü, adını da "Beyaz Yürüyüş" koymuşlar. İşte, şuna kızıyorum: Yani zıddını tarif ettiğin zaman insanın canı sıkılıyor. Ya, arkadaş, Tabipler Birliğinin "sağlık" diye bir derdi hiçbir zaman olmuş mu? Hiç, zerre kadar... Tabipler Birliği bu ülkenin sağlığına dönük, insanların sıhhatine dönük ne zaman bir açıklama yapmış? Yok böyle bir şey. Mesela burada doktor açığına dönük notlar düşüldü. Doktor açığı var mı? Var, bu bir hakikat Biz de bunu, yeri geliyor, Bakanlığımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz; bize de şikâyetler geliyor, serzenişler geliyor, paylaşıyoruz ama doktor açığının sebeplerine de bakmak lazım. Mesela müsebbiplerden biri CHP değil mi? Bizim attığımız bir adımı, yüksek mahkemeye götürüp iptal ettiren CHP değil mi? Ne adına atmışız biz bu adımı? İnsanlarımız hekimlerden faydalansınlar, insanlarımız sağlık hizmeti alsınlar diye yapmışız. Sonra ne olmuş? Mahkemeye müracaat etmiş, iptal ettirmişsiniz. Buna rağmen dönüp bunu söylediğinizde, , bunu iptal ettirdiğinizde ve sonrasında da bu serzenişlerde bulunduğunuz da sizin sözünüzün hükmü kalmıyor, ben bunları söylüyorum. ‘ diye konuştu.
Aydemir’den Akdağ’a teşekkür
Milletvekili Aydemir, ‘2002 yılından bu yana, Değerli Bakanım, Sağlık Bakanlığımıza emek vermiş kim varsa herkese minnettarız. Ben bir Erzurumlu olarak, bir dadaş olarak, hususen bir ismi burada kayda geçeceğim; benim hemşehrim, dadaşlık kıvamı daha çok yüksek Recep Akdağ Bakanımız, çok emeği olmuştur bu Bakanlığa, Allah milyar kere milyar sizden de ondan da o aradaki Bakanlarımızın hepsinden, bütün kadrodan razı olsun. Bunlar, böyle beraber yürünüyor ve beraber mesafe alınıyor, bu noktaya birlikte geliniyor. Ben, inşallah bundan sonra da çok daha özel, güzel hizmetler yapacağınıza inanıyorum.’ dedi.
Erzurum’a yönelik talepler
Sunumunda Erzurum’a yönelik talepleri de aktaran Milletvekili Aydemir HDP Milletvekili Garo Paylan’ın yaklaşımlarını eleştirerek, ‘Mesela hiçbir gün Garo Paylan'dan Diyarbakır için bir talep duydunuz mu? Duyamazsınız, yok böyle bir şey, yok, Diyarbakır için bir talepleri olmaz. Ama bak ben kendi Bakanımıza diyorum ki: Bizim Oltu ilçemizde bir diyaliz hizmet aracına ihtiyacımız var, bir müracaat var, dikkate alırsanız, bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz, hastalarımız var, bunu özellikle ifade ediyorum. Onun dışında fevkalade güzel bir durum var, bizim oralarda da özellikle güney ilçelerimizde, kadın doğum hekimlerinin kadın olmasına dönük özel bir talep var. Tabii ki ben sınırlı olduğunu, mahdut olduğunu biliyorum doktor hekim sayısının ama yine de ben bunu özellikle burada not düşmek durumundayım. ‘ aktarımında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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