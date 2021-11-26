KUDAKA’dan İspir Kalesi için restorasyon hamlesi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı2 kapsamında onaylanan ve İspir Belediyesi tarafından uygulanacak “Tarihi İspir Kalesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projesi” destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve Ajans personeli katıldı.

Proje kapsamında tamamlanacak faaliyetler sonrasında önemli bir destinasyon rotası üzerinde yer alan ve kendi içinde barındırdığı değerleriyle büyük bir potansiyel taşıyan İspir’in doğal, tarihi ve kültürel öğelerinin ön plana çıkarılması, İspir Kalesi’nin restorasyon ile bölge turizmine kazandırılması ve turizm altyapısının tamamlanması planlanıyor. Toplam bütçesi yaklaşık 4 milyon TL olan projenin 1. etabında İspir Kalesi, Kale Camii ve Kale surlarını kapsayan Kale Ören Yerindeki tescilli yapıların düzenlenmesi planlanmaktadır. Projenin 2. etabında ise müze, kent arşivi, sergi alanı, çocuk oyun alanı, toplanma alanı, sinema, kütüphane, tiyatro gibi mekânlar alana kazandırılacak. Tarihi dokuyu ön plana çıkaracak odak noktalarının tarih, kültür ve sanat merkezi haline getirilmesi ve bu noktalara kültürel aktivite tesisi, sergi alanları, turist bilgilendirme merkezi, açık hava tiyatrosu, yeşil doku gibi sosyokültürel yapıyı da destekleyen alanların oluşturulması planlanıyor.

İlçenin simgeleri arasında yer alan Elmalı Mağarası, Yedigöller, Sırakonaklar ile kent merkezinde yer alan tarihi tescilli yapıların, doğal turistik alanların da yer aldığı bir gezi rotası oluşturulması, bu rotanın İspir Kalesi ve tarihi geleneksel yapılar arasında bağlayıcı bir sokak organizasyonu oluşturması adına çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması ile ilçede finansal kaynakların artacağı yeni alanlar oluşturulacak.

Projenin tamamlanması ile birlikte ilçede yaşanabilirliğin ve sosyal gelişmişlik düzeyinin arttırılarak yıllardır süren göçün önüne geçilmesi ve istihdamın arttırılması da öngörülüyor.

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