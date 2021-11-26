Erzurum'daki otizmli çocuklar için Kuşadası tatili



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Erzurum'da yaşayan 50 otizmli çocuk ile ailelerini tatil için Aydın'ın Kuşadası ilçesine gönderdi. Erzurum Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, "Çocuklarımız hava şartları iyi olursa havuz, deniz, spor, resim boyama gibi faaliyetlerle eğlence tertiplenip, dolu dolu bir 3 gün yaşayacaklar" dedi.

Yakutiye ilçesindeki tarihi Erzurum Lisesi önünde bir araya gelen 50 otizmli çocuk ile aileleri iki otobüsle havalimanına götürüldü. Aileler ve çocukları, buradan da uçakla Aydın´a hareket etti.

Tüm masrafların Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca karşılanacağını belirten Türkiye Otizm Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

'TÜM STRETİMİZİ ATIP GELECEĞİZ'

3 gün sürecek kampta otizmli çocukların aileleri ile birlikte resim, spor, okuma yazma, yüzme ve eğlence gibi etkinliklere katılarak dolu dolu bir tatil geçireceklerini belirten Yaşarbaş, "Bu tatil gibi kamp bize çok iyi gelecek. Tüm stresimizi atıp geleceğiz. Bu kampın her yıl süreceğini duyduk ve çok sevindik. Bizleri yolcu etmeye gelen yakınlarımızla duygu dolu anlar yaşadık. Umarım havalar iyi olur ve çocuklarımız günlük yaşantılarının dışında güzel bir gün geçirir" diye konuştu.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Nurgül Hepekbiç de "Çocuğum da ben de çok mutluyuz. Bu tatil hem bizler hem de çocuklara çok iyi gelecek. Bunun devamını bekleriz. Çünkü gerçekten çocuklarımızın bu tür şeylere ihtiyaçları var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-11-26 15:41:58



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