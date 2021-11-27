Oltu Çayı’nda ilginç köpürme korkutuyor

Erzurum'da Oltu Çayı'ndan akan köpük ve gelen kötü kokular halkı tedirgin etti. Sebebi henüz belirlenemeyen koku ve köpüğün neyden olduğunun araştırılmasını isteniyor. Halk sorunun kaynağının bulunmasını istedi.

İlçe merkezinin tam ortasından geçen Oltu Çayı'nın sıra dışı köpürmesi ve çevreye pis koku yayması endişeye neden oldu. Oltulu Emekli Öğretmen Osman Aslan, “Bugün Oltu Çayı'nda garip bir köpürme var. Daha önce bir iki defa yine köpürdü. Çayın yapısında olmayan bir durum. İlgililer tarafından incelenerek sebebinin araştırılmasını istiyoruz” dedi.

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