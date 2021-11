Moskova'da testten geçen teleskop aynası Rus askeri uçakla Erzurum'a getirildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi'nin desteğiyle yapımı devam eden Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasındaki en büyük temel bilim yatırımı olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) kullanılacak olan ve Moskova'da testlerden geçen teleskobun 4 metre çaplı aynası, bugün Rus askeri uçakla Erzurum'a getirildi.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımı devam eden DAG'ın teleskobunda kullanılacak 4 metre çaplı aynası tamamlandı. Kaplanmak üzere Rusya'nın Moskova kentinde bulunan DAG teleskobunun 4 metre çaplı aynasının optik testleri de yapıldı. Testlerden başarıyla geçen ayna, saat 17.00 sıralarında uçakla Erzurum'a getirildi. Teleskop aynasını hava limanında Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve DAG çalışanları tarafından karşılandı. Teleskop aynası, yenilenen kara yoluyla özel bir TIR ile saatte 10 kilometre hızla inşaatının yüzde 85'i tamamlanan DAG'a götürülecek.

REKTÖR DUYGULANDI

Hava limanında bir açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Milli Uzay Programı'nın bir parçası ve ülkemizin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) kurulum süreci, pandemi koşulları başta olmak üzere coğrafik ve atmosferik çalışma şartlarına rağmen, üniversitenin Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) tarafından başarıyla yürütüldüğünü söyledi. Şubat ayının başında İtalya'dan yola çıkan ve alınan özel izinler ile Gümrük Müdürlüğü'ndeki resmi işlemlerin ardından 26 Şubat'ta Erzurum'a getirilen 100 ton ağırlığındaki DAG teleskobunun ardından gözlemevinin aynasının da bugün Erzurum'a getirilmesinin sevincini yaşadıklarını ifade eden ve uçağın inişi sırasında gözleri dolan Çomaklı şunları söyledi:

"Rusya'da bulunan DAG Teleskobunun 4 metre çaplı aynasının optik testleri DAG teknik ekibinin katılımıyla Moskova'da yapıldı ve testlerden başarıyla geçti. Rektörlüğümüzce sağlanan finansal destek sayesinde, 3 ay gibi kısa bir sürede DAG yerleşkemizin yolunu ıslah ettik ve Erzurum'a uçakla gelen 4 metre çaplı, Türkiye'nin en büyük teleskop aynasını karayoluyla taşımak için hazır hale getirdik. Ülkemizin iddiasını ortaya koyduğu her alana katkı sağlayabilecek böylesine önemli bir projenin sonuna doğru ilerliyor olmaktan ayrıca büyük bir heyecan duyuyoruz. Hem yerli hem de yabancı teknik ekip ve işçilerimizin özverili çalışmalarıyla DAG Teleskop kurulumunun yüzde 85'i tamamlandı. Bu sürecin sorunsuz ilerlemesinde pandeminin yayılımını önlemek amacıyla DAG yerleşkesinde alınan özel önlemler sayesinde koronavirüs vakasının hiç yaşanmaması da etkili oldu. Yerleşkenin yapımı, Erzurum'daki hava şartlarına rağmen halen devam ediyor. Kurulum sürecinin her aşamasında olduğu gibi tamamlandığında da mekanik, elektrik-elektronik, titreşim, optik ve yazılım testleri yapılacak olup; 2022 yılı sonunda ilk ışığın alınması hedefleniyor. Önemli bir eşiği daha aştığımız bu tarihi günün ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum."FOTOĞRAFDHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

