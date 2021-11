At binip ok attılar Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk otağında Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin Öğretmenler Günü dolayısıyla Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk otağında düzenlediği etkinlikte öğretmenler at binip ok attı.

Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk otağında düzenlenen etkinlikte Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinden öğretmen ve öğrencilerden ata binmemiş, ok atmamış olanlar geleneksel Türk sporları ile buluşturuldu. Etkinliğe katılan öğretmen ve öğrenciler ata binip ok attılar, sobada kestane ve fırında hazırlanan patates yediler.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, “Bu etkinlik bir Öğretmenler Günü etkinliğidir. 24 Kasım’da 93. yıl dönümünü kutluyoruz. Eğitimin üç ayağı olan öğretmen, öğrenci veli işbirliği ile yapılmış olan programdır. Burada öğretmenlerimizi onurlandırmak, öğrencilerimize geleneklerimizi öğretmek, velilerimizin de desteklerinden faydalanmak istedik. Bu etkinliği Kızıl Elma denen otağda yapıyoruz. Ata binmeyi bilmeyenler, ok atmayı bilmeyenlere eğitmenlerimiz yardımcı oluyor” dedi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise, “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı tarafından organize edildi. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve velilerimiz ok atmayı öğrendiler, ata binmeyi öğrendiler, 24 Kasım Öğretmenler Günümüzün 93. yıl dönümünü kutluyorum. Vatanını, milletini ve bayrağını seven insanlar yetiştirmede öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor. Çocuklar bizlerin gelecekteki teminatlarımız olacaklardır” diye konuştu.

Sınıf öğretmeni ve aynı zamanda Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atıcılık Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu da, “Etkinlik 2 gün sürecek ve ben halen daha sınıf öğretmenliği yapıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Erzurum Kadın Kent Konseyi Meclisi ile ortaklaşa program düzenledik. 93. yıl dönümü sebebiyle 31 okuldan öğrenci ve velilerini davet ettik. Kızıl Elma otağı aynı zamanda halka açık bir kulüptür. Ata binmek isteyen, ok atmak isteyenlere özel dersler veriliyor. Otağımıza gelenler çadırımızda tarihimizi canlandırmak adına soba ve üzerinde kestane ve patates közlemesi yapıp yiyorlar. Çocukluğumuzu bu otağa gelerek tekrar canlandırmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ve öğrenciler etkinlikten dolayı Kent Konseyi yöneticilerine teşekkür etti. Etkinliğe Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, Aziziye Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Töremen, aileler ve üç ilçeden karma olarak çağrılan Yakutiye Anadolu Lisesi, Hilalkent 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu, Erzurumlu Emrah Ortaokulu, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Lisesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu, Şükrü Paşa Ortaokulu, Sultan Abdulhamithan Anadolu Lisesi, Haşim İşcan Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

