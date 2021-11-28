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Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi Urkuç: “Her fabrika kalemiz, öldük bittik edebiyatı yapmıyoruz”

İHA

Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi Urkuç: “Her fabrika kalemiz, öldük bittik edebiyatı yapmıyoruz”

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılı Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, "Her fabrikayı kale olarak görüyoruz. Öldük bittik edebiyatı yapmıyor, üretmeye devam ediyoruz” dedi.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği konferans salonunda yapılan Erzurum 1. OSB 2020 yılı Mali Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalara dikkat çekti.

“Tüm gayretimiz ülkemiz için”
Başkan Urkuç, Türkiye'nin ihracata her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu nedenle büyük, küçük fark etmez biz her fabrikayı bir kale olarak görüyoruz. Haliyle sanayiciler olarak yaşadığımız bu buhranlı dönemin arkasına sığınmıyor, öldük bittik edebiyatı yapmıyoruz. Kalelerimizde mücadelemizi sürdürüyor, tüm gayretimizi bireysel kazanım değil, Erzurum değil, tüm ülke için gösteriyoruz. Bakın, şehirlerin ekonomik kalbi olan OSB’lerin önemi, böylesi dönemlerde daha da artıyor. Biz bunun farkındaydık” diye konuştu.

OSB’de neler yapıldı?
Göreve geldikleri günden bu yana OSB’de yapılan çalışmalara da değinen Başkan Urkuç, şunları söyledi.
“Geçmişte yaşadığımız bir takım krizlerden çıkardığımız dersler sayesinde Yönetim Kurulu üyesi olan yol arkadaşlarımla göreve geldiğimiz günden bu yana bünyemizdeki tüm iş insanlarımızın ihracat kanallarını açabilmek için ilgili tüm kuruluşları harekete geçirdik. Ekonomik nedenlerden dolayı kepenk indiren en az 10 işletmemizi yeni yatırımcılara kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Ekonomiye yön verenler buluşması adı altında siyasetçilerimizi, bürokratlarımızı yatırımcılarımızla buluşturup, sorunların çözüme kavuşmasında aracı olduk. En büyük arzumuz firmalarımızın üretim maliyetlerini düşürerek, rekabet güçlerini artırmaktı. Bu nedenle ilk olarak yatırımcılarımızın daha ucuz elektrik kullanabilmeleri için ‘Elektrik Enerjisi Nakil Hattı’ projesi hazırladık ve hayata geçirdik.”

“Kalifiye eleman sorununu çözeceğiz”
“Sanayicilerimizin ARGE, ürün geliştirme çalışmaları ya da yenilikçi ürünler ortaya koyması adına Erzurum Teknik Üniversitesi ile ‘ÜniversiteSanayi İşbirliği’ protokolü imzaladık. Öyle ki, yakın bir zamanda bununla ilgili müjdeleri başta sizler olmak üzere tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca üzerinde titizlikle durduğumuz bir konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalifiye eleman noktasında yaşadığımız sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bu noktada mesleki ve teknik eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak hareket ederek, Özel OSB Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kurduk. Bununla birlikte Türkiye 2023 Eğitim Vizyonunda yeri olan Erzurum 1. OSB Mesleki Eğitim Merkezini açtık. Burada eğitimlerini sürdüren gençlerimizin stajlarını firmalarımızda yapmasını sağlayacağız. Bu sayede orta ve uzun vadede kalifiye personel sorununu çözmüş olmayı hedefliyoruz. Unutulmamalı ki, temellerinin Erzurum’da atıldığı Cumhuriyetimizin, kuruluş vizyonu olan çağdaş uygarlık düzeyinin ötesine geçme ülküsü, ancak ve ancak güçlü bir sanayi sektörüyle gerçekleşecektir.”

Siyaset ve bürokrasiye teşekkür etti
Konuşmasının son bölümünü teşekküre ayıran Başkan Murat Urkuç, OSB yönetimini çalışmaları sırasında yalnız bırakmayan Vali Okay Memiş’e teşekkür etti. Başkan Urkuç şöyle devam etti. “6’ncı Bölge Teşvikleri konusunda önemli gayretleri olan Milletvekilimiz Zehra Hanımefendiye ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Hatırlayacaksınız Bölgesel Teşvik Sistemi'nde 5. bölgede yer alan illerdeki OSB'lere yapılacak yatırımların, 6. bölge teşviklerinden yararlanması sağlayan ‘+1’ uygulaması, 21 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sonlandırılmıştı. Sağ olsunlar başta Sayın Vekilimiz Zehra Hanımefendi olmak üzere tüm siyasilerimiz, bize bu konuda büyük destek oldu ve sorunun çözümünde ciddi gayret sağladılar. Bu nedenle kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. Son olarak OSB sınırlarımızın genişlemesi noktasında bize sonsuz destek veren Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Sekmen’e de teşekkürü bir borç biliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Tanrıver: “Birlik ve beraberlikle çözebiliriz”
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver de konuşmasında ekonomik çalkantılı süreçte ihracatın önemine değindi. Bölgedeki ihracatçıların büyük gayret gösterdiğini dile getiren Başkan Tanrıver, sorunların yalnızca birlik ve beraberlikle çözüleceğini söyledi.

Taşkesenlioğlu: “Kur speküle ediliyor”
Mali Genel Kurulu katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise konuşmasında ekonomik sorunların tüm dünyada etkisini gösterdiğini söyledi. Dolar kurunun speküle edildiğini ancak hükümetin bu duruma karşı önlemler aldığını kaydeden Milletvekili Ban, “Siz ihracatçıların da gayreti ve desteğiyle bu günleri geride bırakacağız. Bu süreçte sizlerin emrinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sorunlarınızın çözümünde beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz” dedi.
Konuşmaların ardından başkanlığı Yıldırım Kutlu Altıntaş, üyeliği ise Bülent Ülker’in yaptığı 2020 yılı Mali Genel Kurulu üyelerin oy birliğiyle ibra edildi. Başkan Urkuç, tüm üyelere teşekkür etti.

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