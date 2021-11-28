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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da “Şiddete Karşı Sanat” programı düzenlendi

İHA

Erzurum’da “Şiddete Karşı Sanat” programı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türk Anneler Derneği ve Türk Kızılayı Erzurum Şubesince şiddete karşı sanat programı düzenlendi.
Atatürk Üniversitesi Milli İrade salonunda düzenlenen programa AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher Ergüney, Türk Kızılay'ı Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Türk Anneler Derneği Başkanı Filiz Pasin, Dernek Başkan Yardımcısı Gülcan Nazlı, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, kamu kurum ve STK temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr Ayşe Bayrakçeken, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, farkındalık çalışmalarının önemine değindi.
Şiddetin temelinde yetersizlik olduğunu belirten Bayrekçeken," Şiddet olgusunun eğitim çok önemli. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz önemli çalışmalar yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Toplumun eğitilmesiyle şiddetin önüne geçebiliriz.Çeşitli eğitimlerle, etkinliklerle, farkındalık çalışmalarıyla umarım artık 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle anılmayız, kadına muhabbet söyleşilerinin yapıldığı günleri görürüz" dedi.
Türk Anneler Derneği Başkanı Filiz Pasin ise kadınların Türk medeniyetinde ve inançlarımızda önemli bir yeri olduğunu söyledi.
Programda emeği geçenlere teşekkür eden Pasin, " Peygamber Efendimiz Kadınlar sizlere Allah'ın emanetidir diyor, inancımızda kadının önemini ortaya koyuyor. Diğer yandan Büyük Önder Atatürk Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” ifadesini kullanmıştır. O açıdan bu konularda farkındalık çok önemli” dedi.
Doç Dr. Ergüney ise şiddet kelimesinin yürek acıttığını belirterek, eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil de şiddet sorunun sosyolojik olguya dönüştüğünü söyledi.
Elim kadın cinayetlerinin toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Bozhalil" Dünyada her 11 dakikada bir kadın cinayeti işlenmektedir. Tek kadın cinayeti insanlığı sırtından hançerlemek demektir. Şiddet sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik yönleriyle de ele alınmalıdır. Kadına hak ettiği değerin verildiği şölen tadında etkinler yapmayı diliyoruz sözlerimi Nejat Ertaş'ın "kadınlar insandır biz insan oğluyuz" sözleriyle tamamlamak istiyorum" dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini ve etkili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kadına şiddetin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara değinen Taşkesenlioğlu Ban, " Sayın Cumhurbaşkanımız "kadına karşı işlenen suç insanlığa karşı işlenmiştir" diyor. Pek doğrudur bir kadın öldüğünde, bir anne ölür, bir kadın öldüğünde dünyada merhamet ve şefkat ölür, dünyada medeniyet ölür. Çünkü bizim medeniyetiniz Hayme anaların omuzlarında yükseldi, bizim medeniyetimiz, peygamber efendimizin annesinin omuzlarında meydana geldi, bizim medeniyetiniz Gazi Mustafa Kemal'in annesinin omuzlarında dünyaya geldi. O yüzden bir kadının ölümü insanlığın ölümü anlamına geliyor. Bu durum maalesef sadece bizim değil tüm dünyanın sorunu. Birleş Milletlerin verilerine göre dünyada kadınların yüzde 27si şiddete maruz kalıyor. Şiddetle mücadele konusunda onlarca çalışma yapıyoruz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunla hem aileyi, hem kadını koruyoruz. Şiddetle ciddi anlamda mücadele ediyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından, kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla 2018'de kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), 2021 Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görüldü. 2.5 milyon kadın uygulamayı indirdi. Öte yandan şiddetle mücadele konusunda elektronik kelepçe uygulamamızda önemli bir uygulama, yapacak çok işimiz var. Bir hafta içinde iki taziyeye katıldım, Zeynep Uçar ve Başak Cengiz ikisi de Erzurumlu kızımız. Öyle bir toplum olacağı ki ne Zeynepler ne Başaklar gitsin. Ne olur çocuklarımızı cennet annelerimiz ayaklarının altındar. Misyonuyla yetiştirelim. Bence annenin ve babanın üstlendiği sorumluluk ve yük devletin üstlendiği yükten daha önemli ve daha önleyici. Şiddetsiz bir toplumda sevgi dolu günlerde buluşmak üzere" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Ercoşkun İse 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanunla ilgili bilgi verdi.
Program Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Hüseyin Yurttaş'ın şiir dinletisi ve TRT sanatçısı Didem Dilara Duman Avar'ın konseriyle son buldu. Programda ayrıca Erzurumlu sanatçı Mehmet Çalmaşır da sahneye çıkarak bir türkü seslendirdi. Şiir dinletisi ve konser izleyenlerden tam not aldı. Programa katılan sanatçılara protokol tarafından plaket verildi.

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