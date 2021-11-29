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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miniklerin gönlüne diş setiyle girdiler

İHA

Miniklerin gönlüne diş setiyle girdiler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler Kümbet Mahallesi’nde minik çocuklarla buluşarak kendilerine diş seti hediye etti.
Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ile Gönüllü gençler yine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi, ‘Ağız ve Diş Haftası’ kapsamında Palandöken ilçesi Kümbet Mahallesi’nde öğrencilere jest yaptı. Kümbet İlköğretim Okulu’nda eğitim ve öğrenim gören minik çocuklarla bir araya gelerek onlara eğlenceli anlar yaşatan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, çocuklara diş fırçası diş macunu ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok’un destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğe Palandöken Gençlik Merkezi’nden Halil Yazıcıoğlu ile hızlı klavye eğitmeni Nurdan Tercanlı da katıldı.
Diş seti ve kırtasiye malzemesi hediyeleri Kümbet Mahallesi’nin minik yüreklerini oldukça mutlu etti. Çocuklar, Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezine jesti için teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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