Liseliler, yaptıkları kütüphaneleri karlı yolları aşarak köy okullarına kurdular



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ERZURUM'da 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi kapsamında meslek liselerinin mobilya atölyelerinde yapımı tamamlanan 285 kütüphane öğretmen ve öğrenciler tarafından karlı yollar aşılarak köy okullarına kuruldu.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi kapsamında kütüphanesi olmayan 464 okul için seferberlik başlatıldı. Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yakutiye ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya bölümleri öğretmen ve öğrencileri atölyelerde kütüphane yapmak için kolları sıvadı. 3 meslek lisesinde 25 günde 285 okulun kütüphanesi tamamlandı.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya bölümü öğretmen ve öğrencileri, 20 günlük sürede 60 okulun kütüphanesini tamamladı. Mobilya bölümü atölyelerinde yoğun bir çalışma sonucu hazırlanan kitaplık, masa ve sandalyeler kamyonlarla daha önce belirlenen okullara kurulmaya başlandı. Zaman zaman karlı yolları aşan öğretmen ve öğrenciler, omuzlarında taşıdıkları kitaplıkları bir bir kurarak okulları kütüphaneye kavuşturdu. Okulun mobilya şefi Selçuk Dağdelen ve öğrencileri, kent merkezine 130 kilometre uzaklıktaki Canören Mahallesi'ndeki okula kütüphanelerini kurdu. Okullarının kütüphaneye kavuşmasına sevinen öğrenciler, mutluluklarını dile getirdi.

Canören İlkokulu Müdürü İdris Özdaman da, okullarındaki kütüphane eksikliğinin giderilmesi nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi öncesinde bin 86 okuldan 464'ünde kütüphane olmadığını belirlediklerini bildirdi. Meslek liselerinde yapılan çalışmayla 285 okulun kütüphanesinin tamamlandığını belirten Kaygusuz, kalan 179 okulun kütüphanesinin de 6 Aralık'a kadar tamamlanacağını kaydetti.

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-11-29 10:53:53



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