'Dünyadaki en büyük sorun iklim değişikliği, Covid-19 ikinci sırada'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Dünyadaki en büyük sorun iklim değişikliği, Covid-19 ikinci sırada'

DHA

'Dünyadaki en büyük sorun iklim değişikliği, Covid-19 ikinci sırada'


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ATATÜRK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tarık Komesli, dünyadaki en büyük sorunun iklim değişikliği olduğunu, Covid-19'un ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Bu kadar önemli bir şey, yıllardır gelen ve yıllarca devam edecek bir problemle karşı karşıyayız" dedi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca (AFAD) yürütülen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiği 'Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum konusunda AFAD'ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi' kapsamında 'İklim Değişikliğine Uyum İçin Eğiticilerin Eğitimi' etkinliği Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde bugün başladı. Başta Erzurum olmak üzere bölgedeki AFAD müdürlüklerinden personelin katıldığı eğitimin açılışında konuşan İklim Değişikliği Uyumu İçin Eğiticilerin Eğitimi' proje takım lideri Şeyda Erciyes, eğitimdeki amaçlarının iki bileşenden oluştuğunu bildirdi. İlk bileşenin afet risklerinin önceden belirlenmesi, tedbirlerin alınması, planlamanın yapılması ve gerekli kurumsal kapasitenin artırılmasını hedeflediğini belirten Erciyes, ikinci bileşenin ise yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum kapsamında kapasitelerinin artırılması buna yönelik plan ve tedbirlerin alınması olduğunu belirtti. 
Proje teknik danışmanı Erdem Ergin de, eğitim faaliyetinde iklim kaynaklı afetler ile nasıl baş edileceği ve nasıl hazırlık yapılacağı ve müdahale kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin ele alınacağını bildirdi. AFAD çalışanlarının değişik illerde sık sık afetlere gittiği için bu faaliyete dahil edildiğini kaydeden Ergün, iklim değişikliği afetleri hakkında eğitimin ülke genelinde 5 haftalık sürecek bu program çerçevesinde yapılacağı bilgisini verdi.
2021'DE 960 İKLİMSEL AFET OLDU 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de yılda ortalama 800 iklimsel afet meydana geldiğini ifade eden Ergin, "2021 raporlarına baktığımızda 960 tane iklimsel afet oldu. Ağırlıklı olarak sel, dolu, fırtına olmak üzere iklimsel afetler oluyor. Ancak kuraklık, orman yangını sayısı azca olsa bile etkisi çok ciddi olabiliyor. Onu da zaten bu yıl yaşadık ve gözlemledik" diye konuştu. 
'4 AFETİ BİRDEN YAŞAYAN KÖYÜMÜZ VAR'
Erzurum Köprüköy'de 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi veren AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, eğitime katılanları bölgeye götürüp gezdireceklerini söyledi. Saha gezisinde yaptıkları afet riskini azaltma planlarının öneminin bir kez daha ortaya çıkacağını belirten Karslı, şunları söyledi:
"5.1 ve ardından 5.7 büyüklüğündeki depremde hasıl bir yıkım oluyor bu deprem onu gözler önüne serdi. Normalde dünya literatöründe bu tür depremlerin yıkıcı olmaması gğerekiyor. Burada öyle köyümüz var ki 4 afeti birden yaşayacak. Bölgedeki bir köy, hem afet, hem kaya düşmesi hem de heyelanı yaşadı. Risk haritasında yer alan köyde bir de çığ tehlikesi var. Erzurum olarak böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Üzücü olan şudur; 11 köyde 139 tane ağır hasarlı konut var. Ancak bunların hiç bir tanesinde betonarme bina yok.Betonarme olan binalarda tek bir çatlak bile yok."
'YILLARCA DEVAM EDECEK BİR PROBLEM'
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tarık Komesli ise, dünyadaki en büyük sorunun iklim değişikliği oduğunu bildirdi. Dünyayı etkileyen Covid-19'un ikinci sırada yeraldığını belirten Komesli, şunları söyledi;
"Yıllardır gelen ve yıllarca devam edecek olan bir problemle karşı karşıyayız. Günümüzde karbon salınımını durdursak bile bütün önlemleri alsak bile bir tane kömür yapmasak bile iklim değişikliğini yaşayacağız. Yani bunun kaçışı yok, biz sadece şu anda bunu yavaşlatmaya çalışıyoruz. Çünkü sanayi devriminden İngiliz sanayi devriminden sonra o kadar hor kullanıldı ki kaynaklarımız günde 100 milyon varile yakın petrol kullandılar. 100 milyonlarca ton kömür, fosil yakıtlar kullanılıyor. Bunun yanında sürekli sularımızı kirletiyoruz, sürekli iklimin değişmesine sebep oluyoruz. Şunu söyleyeyim Paris İklim Anlaşması imzalandı 2015 yılında, günümüzde yürürlüğe girdi, biz de taraf olduk. Çok önemli bir anlaşma dünyada bu kadar ülkenin katıldığı en büyük anlaşma. Çünkü sorun global bir sorun. Artık dönüşümüz yok artık kurtuluşumuz yok. 1,5 dereceyle sınırlandırmaya çalışıyoruz. 1,5 derece ne demektir, şunu söyleyeyim bazı insanlara çok kolay geliyor 1,5 derece bir şey değil. İnsan vücudunu düşünün aynı dünyada insan vücududur. Benim vücudum 36,5 derece 1 derece arttığı zaman 37,5 derece oluyor hemen yatağa düşüyorum. 2 derece arttığı zaman 38 buçuk 39 derece oluyor hastaneye yatıyorum. İşte biz bu 1,5 derecede sınırlandırmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli, 2100 yılında ulaşılması öngörülen projeksiyonlarla yapılan çalışmalarla ulaşılması öngörülen sıcaklığa günümüzde ulaşmış bulunuyoruz. Bu çok kötü bir durum. İklim değişikliği ne demektir? İklim değişikliği bütün afetlerin bir arada olması demektir. Aynı anda sel oluyor, aynı anda kuraklık oluyor. Önceden orman yangınlarıyla mücadele ediyorduk, yangınlarda binlerce hektarı kaybediyorduk önceden. Şu anda milyonlarca hektarı kaybediyoruz. Bakın rakamlar bile değişiyor. Sel oluyor 'yüzyılın en büyük selini yaşadık' diyoruz. Bir önceki sene de diyorduk 'yüz yılın en büyük selini yaşadık', seneye de diyeceğiz ki 'yüzyılın en büyük selini yaşadık'. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunun için zaten kurumlarımız çalışıyor, zaten bütün önlemleri alıyoruz. Biz bunlara nasıl önlem alacağız, biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz, biz bunlara nasıl uyum sağlayacağız bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Salgın hastalıkların da sellerin de depremlerin de kuraklığın da en büyük sebebi insanoğlu ve iklim değişikliği. Bunlarla hep beraber yaşamayı, bunlarla hep beraber uyum sağlamayı, bunlara hep beraber önlem almayı öğreneceğiz."
Uzman görüşleriyle devam eden program, 3 Aralık'ta sona erecek.
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-11-29 12:15:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması etkinliği İklim değişikliğine uyum için eğiticiler eğitiliyor
YEREL HABERLER Erzurum’da iklim değişikliğinden kaynaklanan afet ...
Kaynak verimliliği projesine KUDAKA desteği
YEREL HABERLER Kaynak verimliliği projesine KUDAKA desteği
Liseliler, yaptıkları kütüphaneleri karlı yolları aşarak köy okullarına kurdular
YEREL HABERLER Liseliler, yaptıkları kütüphaneleri karlı yolları ...
Organize sanayi için yeni yer müjdesi
YEREL HABERLER Organize sanayi için yeni yer müjdesi
Miniklerin gönlüne diş setiyle girdiler
YEREL HABERLER Miniklerin gönlüne diş setiyle girdiler
Deneyap Şenliği’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Deneyap Şenliği’ne yoğun ilgi
Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi ‘İftira atanlar hep kaybettiler’ ‘Türbeyi aziz kılan bekçisidir’ ‘Cumhur ittifakı ezberleri bozuyor’ Aydemir sosyal medya düzenlemesi ihtiyacını vurguladı
YEREL HABERLER Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi ‘İftira ...
Erzurum’da “Şiddete Karşı Sanat” programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da “Şiddete Karşı Sanat” programı düzenlendi
Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi Urkuç: “Her fabrika kalemiz, öldük bittik edebiyatı yapmıyoruz”
YEREL HABERLER Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu ...
Dev aynanın 5 saatlik yolculuğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Dev aynanın 5 saatlik yolculuğu havadan görüntülendi
Moskova'dan getirilen teleskop aynası, 3 bin 170 rakımdaki gözlemevine taşınıyor
YEREL HABERLER Moskova'dan getirilen teleskop aynası, 3 bin 170 ...
Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası için herkes seferber oldu 40 kilometrelik yol 5 saatte tamamlanacak
YEREL HABERLER Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası için herkes ...
Erzurum’un kültürel mirası kadın emeği ile değer kazanıyor
YEREL HABERLER Erzurum’un kültürel mirası kadın emeği ile değer ...
At binip ok attılar Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk otağında Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER At binip ok attılar Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve ...
Erzurum kütüphane sayısında 2’inci sırada
YEREL HABERLER Erzurum kütüphane sayısında 2’inci sırada
Curlingte Türkiye Şampiyon
YEREL HABERLER Curlingte Türkiye Şampiyon
Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi 4 metre çapındaki aynanın Erzurum’a ulaşmasıyla rektör gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo ...
Moskova'da testten geçen teleskop aynası Rus askeri uçakla Erzurum'a getirildi
YEREL HABERLER Moskova'da testten geçen teleskop aynası Rus askeri ...
Enerji hatlarındaki arızaya zorlu müdahale
YEREL HABERLER Enerji hatlarındaki arızaya zorlu müdahale
Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu
İyi hal indirimini eli silahlı takım elbise ve kravatlı fotoğraflarla anlattılar
YEREL HABERLER İyi hal indirimini eli silahlı takım elbise ve ...
Oltu Çayı yine köpürdü
YEREL HABERLER Oltu Çayı yine köpürdü
Curling de önemli başarı
YEREL HABERLER Curling de önemli başarı
Oltu Çayı’nda ilginç köpürme korkutuyor
YEREL HABERLER Oltu Çayı’nda ilginç köpürme korkutuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.