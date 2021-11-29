Olimpiyat kotası alan Furkan, başarısını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpiyat kotası alan Furkan, başarısını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı

İHA

Olimpiyat kotası alan Furkan, başarısını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı

Norveç’te düzenlenen Avrupa Şampiyonasında B klasmanında şampiyon olarak Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Erkek Curling Milli Takımı ve A klasmanında kalarak Dünya Şampiyonası'na direk gitme hakkı kazanan Kadın Curling Milli Takımının yanı sıra Short Track’ta olimpiyat kotası alan Sürat Pateni Milli Takımı sporcusu Furkan Akar Erzurum’da çiçeklerle karşılandı. Olimpiyat kotası alan Akar ise başarısını havalimanında davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.
1828 Kasım tarihleri arasında Norveç'in Lillehammer kentinde düzenlenen Curling A ve B Grubu Avrupa Şampiyonasında milli takımlar tarihi başarılara imza attı. Erkek Curling Milli Takımı B Klasmanı Avrupa Şampiyonu olarak A klasmanına çıktı. Şampiyonayı Avrupa 7'ncisi olarak tamamlayan Kadın Milli Takımı ise, 1927 Mart 2022 tarihleri arasında Kanada'nın Prince George şehrinde yapılacak Dünya Kadınlar Curling Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Öte yandan Hollanda’da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası’nda milli sporcu Furkan Akar’da 1000 metrede Beijing 2022 kotası kazandı. Akar, ayrıca Kış Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencisi olacak.
Şampiyonalardan dönen sporcuları Erzurum Havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk Çiçeklerle karşıladı. Ailelerine kavuşan sporcular sevinçlerini davul ve zurna eşliğinde oynayarak kutladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, başarıların altında çok fazla emeğin olduğunu ifade ederek, “Sporcularımızı ve federasyonumuzu kutluyoruz. Curling branşında bir ilke imza attık. İlimizde hızlı şekilde olan bu gelişim ve başarı hem ülkemiz adına hem de şehrimiz adına bizi son derece gururlandırmıştır. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin çok fazla emeği var. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi kutluyorum. Bu başarı ilk değil daha üstü gelecek. Umuyorum biz Hollanda’da yapılacak elemelerde kota alıp olimpiyatlarda yer almak istiyoruz” dedi.
Antrenör Ahmet Çelik ise, antrenmanlara ara vermeden, uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydederek, “ Uzun bir çalışma sürecimiz oldu. Antrenmanlarımız devam etti aralıksız olarak. Tek gayemiz Avrupa Şampiyonasında başarılı olup, üst klasmana çıkabilmekti. Sporcularımızı kutluyorum. Norveç’te İstiklal Marşımızı okuttuğumuz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
Curling Kadın Milli Takımı Sporcusu Öznur Polat’da “Norveç’te yapılan şampiyonada A klasmanında ilk 7’ye girerek dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Tarihimizde ilk kez oldu. Hollanda’da olimpiyatlara vize almak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Dünyadaki en büyük sorun iklim değişikliği, Covid-19 ikinci sırada'
YEREL HABERLER 'Dünyadaki en büyük sorun iklim değişikliği, Covid-19 ...
Erzurum’da iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması etkinliği İklim değişikliğine uyum için eğiticiler eğitiliyor
YEREL HABERLER Erzurum’da iklim değişikliğinden kaynaklanan afet ...
Kaynak verimliliği projesine KUDAKA desteği
YEREL HABERLER Kaynak verimliliği projesine KUDAKA desteği
Liseliler, yaptıkları kütüphaneleri karlı yolları aşarak köy okullarına kurdular
YEREL HABERLER Liseliler, yaptıkları kütüphaneleri karlı yolları ...
Organize sanayi için yeni yer müjdesi
YEREL HABERLER Organize sanayi için yeni yer müjdesi
Miniklerin gönlüne diş setiyle girdiler
YEREL HABERLER Miniklerin gönlüne diş setiyle girdiler
Deneyap Şenliği’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Deneyap Şenliği’ne yoğun ilgi
Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi ‘İftira atanlar hep kaybettiler’ ‘Türbeyi aziz kılan bekçisidir’ ‘Cumhur ittifakı ezberleri bozuyor’ Aydemir sosyal medya düzenlemesi ihtiyacını vurguladı
YEREL HABERLER Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi ‘İftira ...
Erzurum’da “Şiddete Karşı Sanat” programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da “Şiddete Karşı Sanat” programı düzenlendi
Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi Urkuç: “Her fabrika kalemiz, öldük bittik edebiyatı yapmıyoruz”
YEREL HABERLER Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu ...
Dev aynanın 5 saatlik yolculuğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Dev aynanın 5 saatlik yolculuğu havadan görüntülendi
Moskova'dan getirilen teleskop aynası, 3 bin 170 rakımdaki gözlemevine taşınıyor
YEREL HABERLER Moskova'dan getirilen teleskop aynası, 3 bin 170 ...
Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası için herkes seferber oldu 40 kilometrelik yol 5 saatte tamamlanacak
YEREL HABERLER Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası için herkes ...
Erzurum’un kültürel mirası kadın emeği ile değer kazanıyor
YEREL HABERLER Erzurum’un kültürel mirası kadın emeği ile değer ...
At binip ok attılar Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk otağında Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER At binip ok attılar Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve ...
Erzurum kütüphane sayısında 2’inci sırada
YEREL HABERLER Erzurum kütüphane sayısında 2’inci sırada
Curlingte Türkiye Şampiyon
YEREL HABERLER Curlingte Türkiye Şampiyon
Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi 4 metre çapındaki aynanın Erzurum’a ulaşmasıyla rektör gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo ...
Moskova'da testten geçen teleskop aynası Rus askeri uçakla Erzurum'a getirildi
YEREL HABERLER Moskova'da testten geçen teleskop aynası Rus askeri ...
Enerji hatlarındaki arızaya zorlu müdahale
YEREL HABERLER Enerji hatlarındaki arızaya zorlu müdahale
Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu
İyi hal indirimini eli silahlı takım elbise ve kravatlı fotoğraflarla anlattılar
YEREL HABERLER İyi hal indirimini eli silahlı takım elbise ve ...
Oltu Çayı yine köpürdü
YEREL HABERLER Oltu Çayı yine köpürdü
Curling de önemli başarı
YEREL HABERLER Curling de önemli başarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.