Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu

Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği finalinde Bilik Teknik ve İnovasyon Koleji’ni 21 mağlup eden Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyon oldu. Mavibeyazlılar Erzurum’u Grup Müsabakalarında temsil edecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Servisi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği Maçları final karşılaşmalarıyla sona erdi. 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Kapsamında düzenlenen futbol il birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nolu Sentetik Sahada yapıldı. A Grubu’nda Ilıca İMKB Anadolu Lisesi, İspir Anadolu Lisesi ve Aziziye İmam Hatip Anadolu Lisesi yer alırken, B Grubu’nda Özel Teknokent, Reşit Karabacak Spor Lisesi ve Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji yer aldı. Tertip Komitesi Üyeliğini Fetullah Demir, Yücel Karakoç, İsa Atik Palandöken ve Serkan Adin’in üstlendiği şampiyona Finallerle sona erdi. Üçüncülük karşılaşmasında normal süresi 22 sona eden maçta seri penaltılar İspir Anadolu Lisesi’ni 54 mağlup eden ve toplamda 76’lık skorla galip gelen Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Şampiyonluk maçında ise Reşit Karabacak Spor Lisesi ile Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji karşılaştı. Nefes kesen mücadeleden 21 galip ayrılan Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyon oldu. Mavibeyazlılar Erzurum’u Grup Şampiyonası’nda temsil edecek.

Turnuvanın ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı tarafından verildi.

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