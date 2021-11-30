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Aziziye’ye iki yatırım birden Önce Fizik Tedavi Hastanesi, ardından Bungalov Butik Köy projesi Proje belediyeciliğinde Aziziye farkı

İHA

Aziziye’ye iki yatırım birden Önce Fizik Tedavi Hastanesi, ardından Bungalov Butik Köy projesi Proje belediyeciliğinde Aziziye farkı

Aziziye Belediyesi, “proje belediyeciliği” yaklaşımıyla ilçeye marka değer kazandırmaya devam ediyor. KUDAKA tarafından onaylanan ve desteklenmesi kararlaştırılan iki ayrı projeyle Aziziye ilçesi termal alanında hem sağlık, hem de turizm merkezi olacak. Aziziye Belediyesi tarafından hayata geçirilecek söz konusu projelerle Ilıca Termal Tesisleri’nde ilk etapta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurulacak. Aziziye’de sağlık turizmine yönelik olarak yapılacak bu yatırımı, “Bungalov Butik Köy” projesi izleyecek. Bu projeyle de, Ilıca Termal Tesisleri kampüs alanına Bungalov evlerden oluşan butik bir köy kurulacak. Ilıca’daki termal potansiyeli katma değere dönüştürecek olan bu yatırımlar, Aziziye’yi sağlıkta ve turizmde adeta yeni bir cazibe merkezi haline getirecek.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Termal potansiyelimizi birbirinden farklı kulvarlarda değerlendirmek suretiyle Erzurum’a özel bir çekim alanı oluşturacağız” dedi.
Fizik tedavi hastanesi yolda
Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Ilıca’nın sahip olduğu termal kaynaklara sadece kaplıca gözüyle bakmadıklarının altını çizerek, “Biz termal kaynaklarımızdan çok geniş bir bağlamda istifade etmek arzusundayız. Termal sularımız bundan böyle sağlıkla birlikte altyapısı güçlendirilmiş bir biçimde turizm için akacak” ifadelerini kullandı.
KUDAKA işbirliğiyle hayata geçirecekleri iki farklı proje hakkında bilgiler aktaran Başkan Orhan, “Onaylanan ve mali kaynağı hazır olan ilk projemizle Ilıca Termal Tesisleri’mizde öncelikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kuracağız. Mevcut termal tesislerimizle entegre halde hizmet verecek olan bu merkezimizde devlet reçetesiyle hasta kabul edecek ve Erzurum’umuzu termalle tedavi ile sağlıkta yeni bir çekim merkezi haline getireceğiz. Yani çeşitli kas ve kemik hastalıklarının termalle tedavisi için deyim yerindeyse Ilıca’mıza bir fizik tedavi hastanesi kazandırmış olacağız” diye konuştu.
Ilıca’ya bungalov butik köy kurulacak
Aziziye’de termali hem sağlık hem de turizm alanında fırsata dönüştürmek için atılacak ikinci adımın ise, “Bungalov Butik Köy” projesi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, söz konusu projenin de başarılı bulunarak onaylandığını ve mali kaynağının hazır olduğunu ifade etti.
Başkan Orhan, “İlçemizde hayat bulacak bu ikinci projeyle de, Ilıca Termal Tesislerimizin bulunduğu kampüste Bungalov evlerle örülü butik bir köy kuracağız. Bu evlerden hem termal tesislerimizde fizik tedavi gören hastalar ve yakınları, hem de termal tesislerimizde konaklayan turistler faydalanacak. İlaveten butik köyümüz kış turizmi çerçevesinde kayak için Erzurum'a gelen turistlerin kullanımına da sunulmak suretiyle hizmet çeşitliliğine önayak olacak” şeklinde konuştu.
Bakan Varank ve Kudaka’ya teşekkür
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, proje belediyeciliği yaklaşımıyla ilçeye kazandırılacak olan bu yatırımlar için duyulan finans ihtiyacının büyük bir bölümünün Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacağının altını özellikle çizdi. Bu projelerin aynı zamanda Aziziye Belediyesi’nin kaynak oluşturma kabiliyetini de gözler önüne serdiğini söyleyen Başkan Orhan, “Yatırımlarımızın büyük bir bölümünü projeler hazırlamak ve bu doğrultuda hatırı sayılır kaynaklar oluşturmak suretiyle hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu eserlerin Aziziye’mize ve Erzurum’a kazandırılması noktasında büyük katkılar sağlayan Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Mustafa Varank Beyefendi’ye ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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