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Yavuz, Pasinler Alvar Barajı aks yerinde incelemede bulundu Alvar Mahalle Muhtarı Olcay Tekman’dan teşekkür

İHA

Yavuz, Pasinler Alvar Barajı aks yerinde incelemede bulundu Alvar Mahalle Muhtarı Olcay Tekman’dan teşekkür

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Daire Başkanlığı’ndan gelen heyet ile birlikte Pasinler Alvar Barajı Aks yerinde, incelemelerde bulundu.
Bölge Müdürü Yavuz, Genel Müdürlük Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Dairesi ve Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığından gelen heyet ile birlikte Alvar barajı aks yerinde bir dizi incelemelerde bulundular. Planlama aşamasındaki baraj yerinde yapılan incelemenin ardından Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz yaptığı yazılı açıklamada “Alvar Barajı Pasinler Ovasının 30 yıllık hayalidir. Bugün Ankara’dan gelen heyetimiz ile birlikte Alvar Barajı Aks yerinde incelemede bulunduk. Projenin bir an önce hayata geçirilmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. İnşallah barajı ve bileşenlerini tamamladığımızda Pasinler Ovasında yaklaşık 10 bin 500 dekar tarım arazisinin suya olan hasretine son vereceğiz” dedi.
Öte yandan Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve beraberindeki heyete eşlik eden Pasinler Alvar Mahalle Muhtarı Olcay Tekman’da yaptığı açıklamada, ’Bugün çok mutluyuz. DSİ Bölge Müdürümüz Sayın Oğuzhan Yavuz ve beraberindeki heyeti bugün burada görünce heyecanlandık ve bugün itibarı ile Alvar Barajının hayata geçeceğine inandık. Sağolsun Bölge Müdürümüz ve heyeti titizlikle çalışarak bir an önce barajın vatandaşımızın hizmetine sunulmasındaki gayreti gördük. Özverili çalışmalarından dolayı başta Bölge Müdürümüze ve Genel Müdürlükte buralara kadar gelip bizlere bir şeyler sunma gayretinde olan ekibe şükranlarımızı arz ediyoruz” diye konuştu.
Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’a ile birlikte, DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Kama, Keriman Ulusoy, Faruk Sezer, Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Daire Başkan Yardımcısı Veysi Gümüş, Barajlar ve HES Dairesi Bşk. Şube Müdürleri Fatih Çalışkan, Özkan Yaylacı, Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Dairesi Bşk. Şube Müdürü Zafer İçten, Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Meltem Salman incelemede bulundular.

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