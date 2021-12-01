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Aydemir: ‘Rotamızı Milletimiz çizer’ Horasanlı Muhtarlarla basın toplantısı düzenledi Yerli ve milli duruş vurgusu Büyüme rakamlarını değerlendirdi

İHA

Aydemir: ‘Rotamızı Milletimiz çizer’ Horasanlı Muhtarlarla basın toplantısı düzenledi Yerli ve milli duruş vurgusu Büyüme rakamlarını değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında büyüme rakamlarını değerlendirdi, Cumhur ittifakının ‘birlikte rahmet vardır’ anlayışı içinde hizmet ve eser siyaseti ürettiği, Millet ittifakının ise darmadağınık bir görüntü içerisinde bulunduğunu kaydetti.
Aydemir gündemi yorumladı
Millet İttifakı içinde HDP’in de yer aldığını, bu partinin on binlerce şehidin kanına girmiş PKK’ya hami bir görüntü verdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bir tarafta Cumhur ittifakı var milletin yanında yekpare duran, öbür tarafta millet ittifakı var kendi içinde paramparça bir hal ifade eden. Dolayısıyla bu halden insanlarımız da haberdardır. ‘ dedi.
Aydemir muhtarlarla birlikte basın toplantısı düzenledi
TBMM’deki bir ilki gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Horasan Çayırdüzü muhtarı Dursun Canpolat, Yeşildere Mahalle Muhtarı Selçuk Demir, Değirmenler Mahallesi Muhtarı Ömer Tokyürek, Molla Melik Mahallesi muhtarı Bilal Arslan, Azap Mahalle muhtarı Mustafa Şahsuvaroğlu ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi.
Aydemir büyüme rakamlarını paylaştı
Milletvekili Aydemir, ekonominin yüzde 7,4 büyüdüğünü; büyümenin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması anlamına geldiğini söyledi. Büyümenin, 84 milyona, refah payının çok daha fazla yansıması anlamına da geldiğini dile getiren Aydemir, "İnşallah bunlar olacak, göreceğiz. Bundan sonra büyüme odaklı ekonomik zemin oluşturuyoruz. Onun da göstergeleri burada." diye konuştu.
Aydemir, ‘3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Yüzde 7.4’lük bir büyüme söz konusu. Büyüme yatırımların artması demek. Üretimin artması demek, istihdamın artması demek. İhracatın artması demek. Büyüme demek, herkese bu ülkede yaşayan 84 milyonun üzerindeki insanımıza refah payının çok yoğun biçimde yansıması demektir. Biz büyüme odaklı ekonomik zemin oluşturuyoruz. Onun da göstergeleri burada. Hazine ve Maliye bakanımız sayın Elvan’ın açıklamaları yürekleri ferahlattı. Daha iyisi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız her vesile altını çiziyor, vurgu yapıyor ki, biz milli, yerli duruşla ülkemizi çok daha ileri seviyelere. Çok daha ferah feza zeminlere taşıyacağız. İşte bu büyüme rakamları bunun göstergesidir. ‘ dedi.
‘Siyaseti millet adına yapıyoruz’
Milletvekili Aydemir, milli ve yerli duruşla ülkenin çok daha ileri seviyelere taşınacağını dile getirdi.
İnsanların mutluluğunun ve huzurunun artacağını ifade eden Aydemir, millet için siyaset yaptıklarını kaydetti.
Erzurum Horasan’dan gelen mahalle muhtarlarıyla açıklama yapan Aydemir, Türkiye'nin yürüyüşünü engellemek için dışarıdan nasıl bir gayret olduğunu onların da bildiğini aktardı. Rotayı halk çizince hata yapmadıklarını ya da hatalarının asgari düzeyde olduğunu anlatan Aydemir, "Öyle olduğu için milletin yüreğinde yer buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Milletvekili Aydemir, ‘Biz altını her zaman çiziyor ve diyoruz ki, biz millet için siyaset yapıyoruz. Halkımız için siyaset yapıyoruz. Yanımda muhtarlarımız var. Erzurum’da sivil yapıyı, sivil toplumu ifade eden isimler. Buraya niye gelmişler, talepte bulunmaya gelmişler. Köyleri, mahalleleri için daha fazla zemin iyi olsun diye, beklentilerini dile getiriyorlar. Bizim zaten istediğimiz de budur. İnsanlarımızla iç içe, beraber ne lazım geliyorsa sahadan aldığımız bilgilerle yürüyoruz siyasetçiler olarak ve ona göre de huzur enjekte ediyoruz. ‘ diye konuştu.
Muhtarlarla istişare
Aydemir, muhtarların taleplerini ve sıkıntılarını dinlediklerini dile getirerek, "Onlar da biliyor ki bunu ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan, ancak ve ancak AK Parti kadroları yerine getirir. O yüzden buradalar ve o yüzden bize sonuna kadar destek veriyorlar." ifadesini kullandı.
Küresel ekonomik gelişmeler
Ekonomide yaşanan bazı olumsuzlukların küresel ekonomik sıkıntıların yansıması olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir şunları söyledi; ‘Dünyada gelişen bir ekonomik inkıraz var, bizim dışımızda, bütün dünyada yaşanıyor bunlar. Bu gerçeği herkes biliyor. Muhtarlarımız bizim fevkimizde bu gelişmeleri biliyorlar. Ülkemize dışarıdan yönelen faullü girişimleri en iyi onlar bize anlatıyorlar. Amerika, Avrupa nasıl bakıyor bize, dışarıdan yürüyüşümüzü engellemek için gayret var? Hepsini bizim fevkimizde biliyorlar. Dolaysıyla biz buna göre yürüyünce, rotamızı da halk çizince hata yapmıyoruz, öyle olduğu içinde milletimizin yüreğinde yer buluyoruz. . ‘
Cumhur ittifakının yerli ve milli duruşu vurgusu
Cumhur İttifakının yerli ve milli duruşu ifade ettiğinin altını çizen Milletvekili Aydemir siyasetteki gelişmeleri aktardı. Milletvekili Aydemir, ‘ Biz cumhur ittifakı olarak hep söyledik, milletle beraber yürüyeceğiz sonuna kadar. Bakın karşı taraftaki ittifakın suni olduğuna her zaman vurgu yapıyoruz. Çok suni bir yapı karşıdaki ittifak. Şimdi tartışma ne? CHP ile İYİ Parti arasındaki tartışma. İYİ partililer CHP için diyorlar ki bize ağabeyi muamelesi yapıyorlar. Biz bunu asla kabul etmeyiz, müstakil bir partiyiz. Dolayısıyla bir karar alıp bize dikte edemezler diyorlar, dikte edildiğini ifade ediyorlar. Kim söylüyor bunu, İYİ Partililer söylüyor. Kendi aralarında bir insicam yok, aralarında bir birliktelik, bir bağ yok. Oysa biz öyle miyiz? ‘ dedi.
Aydemir: ‘Birlikte rahmet vardır’
Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bugün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Grup toplantısı yaptı, oradan çok berrak mesajlar verdi. Ayrımız, gayrımız olmadan yürüyoruz biz. Allah’ın izniyle de birlikten bir rahmet doğuyor, bereket doğuyor. Böyle de devam edecek inşallah. ‘ mesajını verdi.
Millet ittifakının öbür ayağında HDP’in bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘HDP ile ilgili Yargıtay Başsavcısının verdiği mütalaa var. Ne diyor, kapatılması lazım. Esaslı doneler var, diyor. Biz bu noktada şunu söylüyoruz, siyasi ekip olarak diyoruz ki, biz millete hizmet ederken, kanunlar çerçevesinde hizmet etmek durumundayız. Milletimizin birliğini, devletimizin bütünlüğünü göz ardı ederek asla yürüyemeyiz. Kim ki göz ardı eder, mutlaka yasalarla müeyyideye muhatap olur. HDP de buna muhataptır şu anda. Böyle bir davanın açılması bile HDP için yeter züldür zaten. Bunların yürüyüşü için ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu gösteriyor bu durum. HDP maalesef bir defa bile, PKK’yı kınamamış bir yapıdır. On binlerce insanımızın katili olan pkkya dönük bir sahiplenici halleri var. Bunu da devlet tabi olarak kendini koruma noktasında bu neviden bir mekanizma işletiyor. Açılan davalara muhataplar. Bir tarafta Cumhur ittifakı var milletin yanında yekpare duran, öbür tarafta millet ittifakı var kendi içinde paramparça bir hal ifade ederek. Dolayısıyla bu halden insanlarımız da haberdardır’. diye konuştu.
‘Milletimizle birlikte büyük Türkiye hedefine yürüyoruz’
30 Kasım 1925’in Milli irade kaydında özel bir anlam ifade ettiğini TBMM’de ‘Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’, levhasının asıldığı gün olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Milletimiz ne derse bu mecliste o olur. Milletimizin dediğinin aksi hiçbir şey hayat bulmaz. Buna inanıyoruz. Bu hal üzere de AK Parti olarak, AK Kadrolar olarak milletimizle birlikte yürüyoruz. Bundan dolayı da müftehiriz. ‘ ifadesine yer verdi.
Aydemir Sinop limanı şehitlerini andı
Basın toplantısının son bölümünde 30 Kasım 1853’te Rus Donanmasının Sinop Limanına yaptığı baskında 2 bin 800 denizcinin şehid olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Şehitlerimiz şeref varakalarımızdır. Dünya durdukça onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Şühedayı ahmetle minnetle anıyoruz. ‘ dedi.
30 Kasım Dünya Şoförler Gününü kutlayan Milletvekili Aydemir, ‘Şoför esnafımıza kazasız, belasız huzur dolu günler diliyoruz.’ temennisinde bulundu.

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