TOHM sporcularına spor malzeme seti

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TOHM sporcuları için gönderdiği Spor Malzeme Seti, dağıtıldı. Milli sporcuların yüzü güldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen Spor Malzeme Seti, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sporculara ve antrenörlere dağıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile TOHM Müdürü Murat Tanas tarafından TOHM Sporcuları ile antrenörlerine spor malzeme seti teslim edildi. 39 sporcu ve 14 antrenör yeni spor malzemesi setine kavuşmanın sevincini yaşadı. Kayak alp disiplini, snowboard, biathlon, short track, atletizm ve curling federasyonuna ait spor branşlarında Türkiye’yi temsil eden ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde spor hayatını sürdüren sporcular, yeni kıyafetleri ile göz kamaştırdı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, TOHM’da kalan ve ülkemizi temsil eden sporculara, yeni spor kıyafetlerinin hayırlı olması dileğinde bulunurken, “Bu spor malzemeleri ile İnşallah ülkemize yeni madalyalar kazandırırsınız. Sizlere jestte bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

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