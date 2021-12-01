Asırlık kültürel miras Karnavas bezi markalaşıyor

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı2 kapsamında desteklenecek ve Olur Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülecek olan “Geçmişin Motifleri Tezgâhlarda Dilleniyor” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Olur Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Funda Aslan, Başkan Yardımcısı Tülay Yıldız ve projeden sorumlu Ajans uzmanları katıldı.

Bölgede yaklaşık 250 yıldır dokunan çok köklü bir kültürel geçmişe sahip Karnavas bezini yeniden gün yüzüne çıkarmak, bu kültürel değeri gelecek kuşaklara aktarmak ve etkin bir şekilde tanıtarak bölge ekonomisine katma değer sağlamak yatırımın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Proje kapsamında Olur ilçesinde iş gücü piyasası dışında kalmış yöre kadınlarına mesleki eğitimler verilerek yöresel el sanatlarının öğrenilmesi sağlanacak, kadın istihdamı artırılacak, dar gelirli ailelerin bütçelerine katkı sağlanacak ve bölgede girişimci kadınlar desteklenerek kadınların kooperatifleşmesine öncülük edilecek.

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