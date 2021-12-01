Aşkale kara teslim

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Erzurum'un Aşkale ilçesi sabah başlayan yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Aşkale ilçesinde sabah sabah 06.00 sıralarında başlayan hafif kar yağışı ilerleyen saatlerde yoğunluğunu artırdı. İlçe merkezinde hayat dururken, yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, öğrenciler karın tadını çıkardı.

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