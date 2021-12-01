Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı



Salih TEKİNOktay POLATDeniz BAŞLI / ERZURUM-ARDAHAN, (DHA) ERZURUM, aralık ayına kar yağışı ve tipiyle başladı. ErzurumErzincan kara yolunda ulaşım aksarken, Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün gün boyu etkili olan ve gece devam eden rüzgar sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tipiyle birlikte yağan kar kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreyi geçerken, Palandöken Kayak Merkezi'nde 10 santimetreye ulaştı. Yoğun sisin de etkili olduğu şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek üzere evden çıkanlar zor anlar yaşadı.

ERZURUM-ERZİNCAN YOLU KAPANDI

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Erzincan kara yolunda ulaşım aksadı. Aşkale rampası mevkiinde kar yağışı nedenyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Trafik ve karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan'da da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte seyirlik görüntüler oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Vatandaşlar, iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-12-01 11:01:23



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