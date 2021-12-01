Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

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ErzurumErzincan karayolunda yüzlerce araç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehirler arası trafiğin de durmasına neden oldu. ErzurumErzincan karayolu Aşkale Tepebaşı mevkiinde yüzlerce araç mahsur kaldı. Yolda kayan tır ve kamyonlar yolu trafiğe kapatırken, yolun gidiş ve geliş istikametinde yüzlerce araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin müdahale etmekte güçlük çektiği bölgede araçlar, yaklaşık 2 saattir yolun trafiğe açılmasını bekliyorlar.

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