Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı (2)

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ERZURUM-ERZİNCAN YOLU, 3 SAATTE AÇILDI

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Aşkale rampası mevkinde kapanan Erzurum-Erzincan yolunda ulaşım, 3 saat sonra kontrollü olarak verilmeye başlandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait iş makineleriyle karların temizlenmesi sonrası Aşkale rampasında bekleyen 300'e yakın sürücü, Erzurum'a doğru yola çıktı. Ekipler, yağışın devam ettiği bölgede yolun yeniden kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-12-01 12:04:17



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