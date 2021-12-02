Kuaförlerin enleri şov yaptı Saç tasarımı sırasında gelen sürpriz evlilik teklifi şaşırttı

Erzurum’da düzenlenen kuaförler ve berberler dayanışma gecesinde milli kuaförler adeta şov yaptı. Saç tasarımı sırasında sahneye çıkan bir kuaför ise meslektaşı olan kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Erzurum’da Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu tarafından dayanışma gecesi düzenlendi. Düzenlenen programa Erzurum’dan birçok kuaför ve berber katılırken, etkinlikte Türkiye milli takımında yer alan Türkiye’nin en tanınmış 4 kuaförü de gösteri yaptı. Topuz tasarımında Yurdaçal Salman, kumaş katlama sanatında Şükran Aslan, erkek kesim ve saç tekniklerinde Kemal Sülük ve renklendirme ve kesim tekniklerinde Bora Üner davetlilere eğitim verdi. Değişik saç kesim teknikleri ve renklendirmelerin yapıldığı etkinlikte kuaförler yeni tasarımları sektörün enlerinden öğrendi. Programda bir de sürpriz evlilik teklifi geldi. Erzurum’da kuaförlük yapan Yusuf Acar, meslektaşı olan Pınar Kılıç’a davetlilerin önünde sahneye çıkarak evlilik teklif etti. Etkinlikte yeni saç şekillerinin denendiği mankenlere ise ilgi oldukça yoğun oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, “Federasyon olarak Türkiye’nin değişik illerinde etkinlikler düzenliyoruz. Erzurum sanatkarları, üstatları ve tedarikçileriyle bir bütün olmuş. Bizim sektörümüz bir bütün, ayrıştırma gibi şansımız yok. Bugün biz tedarikçisiyle ve mesleğe hizmet edenleriyle bir aradayız. Türkiye’nin en değerli hocaları arkadaşlarımıza hem gösteri yapıyor hem de eğitim veriyorlar. Erzurum bizi bağrına bastı” dedi.

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