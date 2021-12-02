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Erzurum’da kentsel dönüşüm hız kazandı, yeni konutlar 7.8 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

İHA

Erzurum’da kentsel dönüşüm hız kazandı, yeni konutlar 7.8 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

Erzurum’da TOKİ tarafından yapılan depreme yüksek oranda dayanaklı yeni konutlar 12 bin ton demir kullanılarak 16 metre boyunda 80 santim çaplı toplam 6 bin 400 adet ve uzunluk olarak 100 bin metreyi geçen özel Deep Soil Mixing uygulaması ile zemini güçlendirilerek inşa edildi. Son günlerde yaşanan depremler sonrası kentin 2.derecede riskli bölgesi olan Aziziye’de kentsel dönüşüm hız kazandı.
Geçtiğimiz hafta Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 ve 4.7 büyüklüğündeki 2 orta şiddetli deprem ve 70 artçı şok sonrası gözler kentsel dönüşüme çevrildi. Riskli alanda bulunan Erzurum’da depreme dayanıklı binalara inşa edilmeye devam ederken ekonomik ömrünü tamamlamış binaların yıkılmasına devam ediliyor. Kentsel dönüşümün en büyük örneklerinin başında gelen Gezköy kentsel dönüşüm projesinde Aziziye İlçesinde TOKİ tarafından 1013 konutun yapım aşamasında ise sona gelindi.
Özellikle 7.8 büyüklüğünde ki depremlere dayanıklı olarak inşa edilen konutlar zemin sağlamlığıyla ve az katlı olmasıyla dikkat çekiyor. Gezköy Mahallesinde 9 bin 537 ada ve 6 parsel üzerinde gerçekleşen proje için derin zemin karıştırma metodu ile zemin ıslahı ve zemin iyileştirilmesi yapıldı. Mevcut parselde yeraltı suyu seviyesinin yüksek olması ve katmanlar halinde bulunması nedeniyle ayrıca yapılan sondaj çalışmalarında zemin yapısının kil bir sistemden oluşması nedeniyle bu metot proje müşavir firma tarafından uygun görüldü ve gerekli test deney ve analizler yapılıp projelendirildi. Bölgede zemin iyileştirmesi için çimento tozu yüksek beton kılcal boşluklara enjeksiyon yöntemi ile gerçekleşirken, 16 metre boyunda 80 santim çaplı 140 dönüm mevcut arazide toplamda 6 bin 400 adet ve uzunluk olarak 100 bin metreyi geçen Deep Soil Mixing uygulaması(Killi zeminlerde zemin güçlendirme)gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yapılan zemin iyileştirme çalışmaları sayesinde vatandaşlara güvenli ve konforlu yaşam vaat ettiklerini ifade ederek “ Erzurum deprem bölgesi açısından 3 bölgeyi de barındırıyor. Aziziye 2.derece deprem bölgesinde yer alıyor. Dolayısıyla bütün disiplinlere düşen görevler var. En önemli durumda kentsel dönüşümü ön plana çıkartmak. Ekonomik ömrünü doldurmuş sağlıksız ve çarpık yapıların bu anlamda kentsel dönüşüm neticesinde yenilenmesi deprem açısından bütün riskleri ortadan kaldırmaktadır. Gezköy lokasyonumuz da kamulaştırma çalıştırmaları tamamlandı. TOKİ ile yürütülen bu projede yaklaşık bin 13 konut, ticaret merkezi ve cami inşaatı bulunmakta. Artık burada son aşamaya geldik. Bizim ilçemizde çok katlı binalar bulunmuyor burada da bulunmuyor. Tamamıyla zemin iyileştirme çalışmaları insanların daha konforlu yaşamaları açısından gerçekleştirildi. Zaten bir yapı denetimi çerçevesinde yürütülen bu denetim organizasyonunda amacımız depreme dayanıklı yapılardan ödün vermeden üretmek” dedi.
Öte yandan Gezköy kentsel dönüşüm projesi kapsamın söz konusu konutların hak sahibi ve konut belirleme kuraları tamamlanırken 2022 yılı içerisinde hak sahiplerine teslimi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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