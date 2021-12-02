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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liseli gençler masada buluştu

İHA

Liseli gençler masada buluştu

Erzurum’da düzenlenen Lise Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları tam gaz devam ediyor. Turnuvada dereceye giren takımlar yarın belli olacak.
20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Kapsamında Erzurum’da Liseler arası Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları yapılıyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Okullar arası Liseli gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları 34 takımın katılımı ile gerçekleştiriliyor.
Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen Lise Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakalarında tertip komitesi üyeliklerini İlhami Yavilioğlu, Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu üstleniyor. Turnuvada 16 hakem de görev alıyor.
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masa Tenisi müsabakalarında liseli gençler kategorisinde şampiyonlar kadın ve erkeklerde yapılacak olan final müsabakalarının ardından belli olacak.
Oldukça çekişmeli geçen masa tenisi müsabakalarını Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de yakından takip ediyor.
Masa Tenisi Antrenörleri Mahmut Çağlayan ile Vedat Küçükoğlu, Turnuvaya katılımın oldukça yoğun olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “İl Birinciliğine katılım gösteren öğretmenlerimize, sporcularımıza, idarecilerimize Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Masa Tenisi il Temsilciliği olarak teşekkür ederiz. İlimizi gruplarda temsil edecek olan erkek ve kız takımlarımıza başarılar dileriz. Bu şampiyonanın geniş bir katılımla yapılmasına katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk’e ilçe müdürümüz Suat Yılmaz’a, Spor Şube Müdürümüz Güngör Şenses’e, Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz ile ilçe ve okul müdürlerimiz ile beden eğitimi öğretmenleri ve hakemlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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