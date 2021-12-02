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Şehit polis anısına düzenlenen narkotik operasyonunda 11 tutuklama

DHA

Şehit polis anısına düzenlenen narkotik operasyonunda 11 tutuklama


ERZURUM, (DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör adına Erzurum'da meslektaşları operasyon düzenledi. 11 şüphelinin tutuklandığı 28 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 10 Kasım günü Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateşle yaralandıktan sonra hastanede şehit olan narkotik polisi Erzurumlu Abdulkadir Güngör anısına operasyon düzenledi. Şehir içindeki sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik ve batı illerine yönelik sevkiyatla ilgili de Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis noktasında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 28 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik polisi 34 kişiye kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, 19 kişiye uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem yaptı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 
ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYU SERGİLEDİLER
Erzurum narkotik polisi, 28 ayrı operasyonda ele geçirdiği 160 kilogram metamfetamin, 44 bin 52 adet sentetik hap, 192,2 gram eroin, 44,83 gram esrar, 256,16 gram bonzai ve 49,51 gram afyon sakızını 'Şehit Abdulkadir Güngör Anısına' yazısının altında sergiledi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-12-02 13:36:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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