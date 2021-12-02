MHP İl Başkanı Karataş’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında “engelsiz yaşamı” her alanda desteklediklerini ifade eden Karataş, “Engelli olmak tüm zamanların ve toplumların değişmez bir gerçeğidir. Bireylerin, temel hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanabilmesi, iş, eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal haklar yönünden ayrımsız tüm vatandaşların faydalanması; gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde çok önemli bir göstergedir. Engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Engelsiz bir gelecek için mücadele eden tüm vatandaşlarımızın, önündeki engelleri azimle, inançla aşan tüm engelli kardeşlerimin ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü içtenlikle kutluyor; aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir hayat diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.