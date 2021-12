Gökhan ‘Seven’lerin coşkusu

Romanya’da yapılan Ağır Siklet Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olan Gökhan Seven, Erzurum’da çiçeklerle karşılandı. Seven’i ilk kutlayan isim Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk oldu.

Erzurumlu Gökhan Seven, Bilek güreşinde bir kez daha tarih yazarken, dünyada adından övgüyle söz ettirdi.

Dadaş sporcu, Engelliler Ağır Siklet Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda üçüncü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı. Başarılı sporcu memleketi Erzurum’da çiçeklerle karşılandı.

Romanya’nın Başkenti Bükreş’ten memleketi Erzurum’a dönen İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu Gökhan Seven’i, Erzurum Hava Limanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Havalimanı Nöbetçi Müdürlerinden Orhan Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu çiçeklerle karşıladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İBB’nin sporcusu olan Gökhan Seven’in Erzurumlu olarak Türk bayrağını dünyanın her yerinde gururla dalgalandırdığını belirterek, “Gökhan Seven ile gurur duyuyoruz. Bilek güreşinde ilklere imza atarak tarih yazmıştır. Bu kez de ülkemize ve ilimize dünya üçüncülüğü derecesi getirmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

