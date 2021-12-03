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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis suçlulara göz açtırmıyor

İHA

Polis suçlulara göz açtırmıyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda farklı suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre,son bir ay içerisinde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet, Yağma, Silahla Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, İşyerinden, Kamu Kurumundan, Evden, Otodan ve Açıktan Hırsızlık suçlarından 31 olay aydınlatıldı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarla olaylara karışan 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 26 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan çalışmalarda olaylarla ilgili 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişekler, 4 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait fişekler, 23 adet 6136 SKM kapsamında kesici ve delici suç aleti, 1 adet altın bileklik, 1 adet altın yüzük, 3 adet saat, 8 çift gümüş küpe, 1 adet gümüş yüzük ve küpe, 4 adet cep telefonu, 5 adet laptop, 3 adet LCD TV, 15 bin TL değerinde oto motor parçaları, 55 adet kalorifer peteği, 5 adet matkap, 1 adet harita kod verme cihazı, 12 adet oto lastiği, 208 adet demir iskele, 1 adet bakır çay kazanı, 100 bin TL değerinde su tesisat malzemeleri, 1500 metre yeraltı kablosu, 4 adet playstation, 2 adet tabla, 2 adet jeneratör aküsü ele geçirildi. Çalınan malzemeler Emniyet görevlilerince sahiplerine teslim edildi.
Ayrıca haklarında Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ülke genelinde 115 yıl arası cezası bulunan 28 şahıs, 1 yıl ve altı cezası bulunan 23 şahıs ve yakalama emri ile aranan 24 şahıs olmak üzere toplam 75 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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