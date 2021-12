Erzurum’da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Erzurum’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce İbrahim Erkal Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılım oldukça yoğun oldu.

Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri engelliler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Memiş: “Engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır”

Erzurum Valisi Okay Memiş; 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından bir bilinç oluşturmuş, engellilerin topluma kazandırılmasında sosyal devlet ve yardımsever birey olmanın önemini pekiştirdiğini belirtti.

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli kriterlerden birisinin engellilere yönelik sunulan hizmetler ile engellilerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlama konusundaki başarısı olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Bireylerin tek başına sağlamakta yetersiz kaldığı ihtiyaçlarını karşılamak, gereken dayanışmayı sağlamak, engellilerin her alanda hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak devletin ve yerel yönetimlerin en temel görevleri arasındadır.

Bize, yani devlete ve topluma düşen ise engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkânları sunmaktır.

Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır.

Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır” dedi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri başlığı altında öncelikli hizmetlerinin bakıma muhtaç engelli bireyleri, aileden bir bakıcıya engelli bakım ücreti ödenmesi yoluyla, aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanması olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Engellinin aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanması mümkün değilse özel ve resmi bakım merkezlerimizde bakım ve koruma hizmeti sunulmaktır. Hali hazırda özel bakım kuruluşlarında hizmet alan 361 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti verilmekte olup toplam 6 bin124 engelli ise evde bakım hizmetinden yararlandırılmaktadır.

2021 yılı boyunca verilen Engelli Kimlik Kartı sayısı 878 dir. Erişilebilirlik Mevzuatı çerçevesinde bugüne kadar 820 alan taraması yapılmış olup 11 Kuruma da Erişilebilirlik Belgesi verilmiştir” diye konuştu.

Sekmen: “Engellilik, kesinlikle ve kesinlikle bir kusur, kabahat ya da eksiklik değildir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kuşkusuz her insanın ve hepimizin imkânlara, kaynaklara ve fırsatlara eşit bir biçimde ulaşabilme ve bunlardan bütünüyle istifade edebilmek gibi yasal bir hakkımız olduğunu belirterek, “Fakat bu hakların kullanılması sürecinde bir takım zorluklar yaşanmasına sebep olacak bazı insani haller vardır ki; bunlardan birisi ve belki de başlıcası engellilik ya da kısıtlılık halidir” dedi.

“Takdir edilmelidir ki; Engellilik, kesinlikle ve kesinlikle bir kusur, kabahat ya da eksiklik değildir” diyen Başkan Sekmen konuşmasını şöyle sürdürdü; “Hepimiz insanız ve bundan dolayı da yine hepimiz birer engelli adayıyız Dolayısıyla asıl engellilik hali; engeline rağmen hayata tutunma ve yaşama mücadelesi verenleri görmezden gelmektir Tabi biz şunun altını da çizmek istiyoruz ki; engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması, onların hatırlanması ve onlara kulak verilmesi yılın sadece bir günüyle sınırlı tutulmamalıdır Toplum olarak hepimizin bu mücadeleye yılın 365 günü boyunca ortak olmamız, engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmamız ve onların sürekli yanlarında olmamız gerekiyor Çünkü bu her şeyden önce insani ve vicdani bir sorumluluktur Eğer ki, doğuştan ya da sonradan bedensel olabilir, zihinsel olabilir, bir şekilde sosyal yeti ve yeteneklerini kaybetmiş herhangi bir kardeşimizin karşı karşıya kaldığı sorunları kendi sorunumuz gibi göremiyorsak; vicdani sorgulamaya önce kendimizden başlamamız gerekiyor demektir

Kaldı ki, Sebebi her ne olursa olsun engeliyle yaşamak zorunda olan bir insanı, sırf bu engelinden ötürü dışlamak, onu ötelemek ve ertelemek, insanlık onuruyla kesinlikle bağdaşmayacağı gibi, insani ve ahlaki değerlerle de zinhar örtüşmeyecektir

Bu yüzden engelli kardeşlerimizin haklarını güçlendirmek ve koruma altına almak, hepimizin asli sorumluluğu olmalıdır

Bakınız, Türkiye genelinde olduğu gibi, Erzurum’da da engelli birçok kardeşimiz bulunmakta ve her birisi ayakta kalma ve hayata tutunma mücadelesi vermektedir

Onların bu azimleri ve verdikleri bu mücadele bile başlı başına bir takdiri ve saygıyı zaten hak etmektedir Dolayısıyla hepimizin ve özellikle de yöneticiler olarak bizlerin en büyük görevi, engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşam adını verdiğimiz sistem içerisine eşit haklarla eşit bireyler olarak katılımlarını sağlamak ve bu yöndeki engelleri tek tek ortadan kaldırmaktır Sizlerin de bildiği üzere; hükümetimiz engelli kardeşlerimizin istihdamından, sosyal yaşamda çok daha aktif bir rol üstlenmelerine kadar pozitif ayrımcılık sağlayan bir çok adım atmış ve düzenlemeler yapmıştır

Öyle ki, kamuda ve özel sektörde istihdam edilen engelli kardeşlerimizin sayıları katlanarak artmış, içinde bulundukları ekonomik koşullar iyileştirilmiştir

Bununla birlikte yine Türkiye genelinde olduğu gibi, Erzurum’da da hizmete sunulan engelli yaşam merkezleri, engelli kardeşlerimizin yaşamına anlam katmış, evde bakım başta olmak üzere özel bakım ünitelerinde verilen hizmetlerle bugün engelli kardeşlerimizin mağduriyetleri büyük oranda giderilmiştir Elbette bizim de muradımız, alınan bu tedbirlerin sayısını artırmak ve bu yönde adımlar atmaktır

Merkezi hükümetin genel anlamda aldığı tedbirlere ilaveten yerel yönetimler olarak bizler de bu yönde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz

Erzurum’da engelli kardeşlerimiz için yaşamı kolaylaştırma adına fiziksel iyileştirmeler yaptık, sosyal sorumluluk projeleri yürüttük Erzurum şu anda toplu ulaşım hizmetlerinden yol, kaldırım ve yaya geçitlerine kadar “erişilebilir ve ulaşılabilir şehirler” sıralamasında çok iyi bir noktada Eksikliğini gördüğümüz alanlara da anında müdahale ediyor ve gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ediyoruz

Fiziksel engelli kardeşlerimizin yaşamlarına dokunabilmek için sosyal, ekonomik ve kültürel adımlar da atıyoruz Belirli aralıklarla kardeşlerimize akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıyor, bu araçların bakım, onarım ve tamiratlarını da, yine bu işe özel olarak kurduğumuz atölyemizde gerçekleştiriyoruz Engelli çocuklarımız eğitim olanaklarından tam anlamıyla istifade etsinler diye, onların ulaşım ihtiyaçlarını da yine özel servislerimizle biz yapıyoruz

Suda indirim uyguluyoruz, ücretsiz ulaşım hizmeti veriyoruz Çocuklarımızı atla terapi yöntemiyle eğlendiriyor aynı zamanda onlara sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin istihdamlarını sağlayabilme adına hem kurumumuzda ve hem de özel sektörde ayrımcılık sağlanmasını mümkün hale getiriyoruz Sosyal yardımlar yapıyoruz, eğitim desteği veriyoruz Erzurum’da açtığımız ESMEK’lerde bugün onlarca engelli kardeşimiz mesleki eğitim alıyor, meslek sahibi olma fırsatı buluyor

Bilindiği gibi Engelli Koordinasyon Merkezimizde de engelli kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz Bu ve bunun gibi daha birçok alanda engelli kardeşlerimizin duyduğu ihtiyacı kendi ihtiyacımız bilip, giderilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz

Çünkü biz engelli vatandaşlarımızın toplumla iç içe ve bütünleşmiş halde yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz ve bunu önemsiyoruz Çünkü biz engelli kardeşlerimizin hiç kimsenin yardımına ve desteğine ihtiyaçları olmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini Eğitimlerinden sosyal hayatlarına varıncaya kadar hiçbir problemle karşılaşmadan devam edebilmelerini istiyoruz Bu manada engelli kardeşlerimizin rahat edebilmeleri için sosyal ve fiziki şartlardan kaynaklanan bütün engellerle mücadele ediyor, her adımımızı onlar için atıyoruz.”

İlbaş: “En büyük engel sevgisizliktir”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da konuşmasında , özel gereksinime ihtiyaç duyan kardeşlerimizin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit sağlanması amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık günü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edildiğini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde bireylerin ortak sorumluluk yüklenmeleri oldukça önemlidir. Bu sorumluluk engelli bireylerin sorunlarının çözümü ve sosyalleşmelerinin arttırılması açısından vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığının arttırılması ile başarıya ulaşacaktır” dedi.

Ülkemizin en önemli gerçeklerinden biri de hiç kuşkusuz özel vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim, sağlık, kültür, istihdam ve rehabilitasyon gibi önemli hizmetlerden yararlanmalarını ve bu haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan İlbaş konuşmasında şunları söyledi; “İlimizde Bakım ve Rehabilitasyon alanında, biri resmi üçü özel kuruluş olmak üzere toplamda dört kuruluş ile hizmetlerimiz sürdürülmektedir. İl Müdürlüğümüze bağlı özel Engelli bakım merkezlerinde çoğu yaşlılık nedeniyle kişisel bakımını yapamayan engellilerimizin barındırılması sağlanmaktadır. Özel Bakım Merkezlerimizden 361, resmi bakım merkezimizden 84 özel vatandaşımız bakım ve rehabilitasyon hizmeti almaktadır.

Özel vatandaşlarımızın tek başlarına yaşam alanlarında rahat hareket edebilmesi için yaşam alanlarının erişebilirliğe uygun hale getirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Uygun olan binalara, araçlara, kaldırım ve parklara erişebilirlik belgesi verilmektedir. Bugüne kadar erişebilirlik hizmeti kapsamında mevcut taranmış yaşam alanı sayısı 829’dur.

Özel vatandaşlarımıza sosyal hizmet sunumunda, biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, aile ortamında hizmet verilmesi için belirtilen esaslar doğrultusunda, özel vatandaşlarımızın akrabası veya yakınlarına evde bakım hizmeti sunulması karşılığında bin 797.97 TL tutarında evde bakım ücreti ödenmektedir. Evde bakım hizmetlerinden Erzurum’da 6 bin 164 kişi yararlanmaktadır. 2021 yılında 112.377.617.36 TL evde bakım ödemesi yapılmıştır. 2021 yılında 1245 engelli kimlik kartı verilmiştir. Büyükşehir Belediyemize her ay özel vatandaşlarımızı ücretsiz taşıdığı için 138 bin TL destek verilmektedir.

Özel vatandaşlarımızın yaşama sıkı sıkıya bağlanmaları, güçlüklere direnebilmeleri ve kimi sorunlarını kendi çabalarıyla aşabilmeleri için herkesi engelli vatandaşlarımıza destek olmaya ve yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaya çağırıyor “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nün engelli insanlarımızın problemlerini çözmeye yönelik çalışmaların, başarıya ulaşmasına vesile olmasını temenni ediyorum. En büyük engel sevgisizliktir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.