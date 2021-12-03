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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik

İHA

Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik

Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırmak ve özel bireylerin hayat standartlarının iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen Dünya Engelliler Günü, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından anlamlı bir etkinlikle kutlandı.
Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını misafir eden Özel Vakıf Okulları, toplumsal farkındalık oluşması adına, öğrenci ve öğretmenlerin de tekerlekli sandalyelerle eşlik ettiği dostluk maçında tek yürek olup bu özel günlerini coşkuyla kutladı.
“Bütün engeller sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılır”
Böylesine önemli bir günde, Özel Vakıf Okulları Ailesi olarak anlamlı bir etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle, “Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve başarısı için spor, kültür, bilim, sanat ve eğitim gibi alanlar başta olmak üzere yaşamımızın her alanında ülkemize ve bütün insanlığa örnek olacak başarılara imza atan engellilerimizin bütün zorlukları aşarak elde ettikleri bu başarılar, kuşkusuz her türlü takdire şayandır. Biz de Özel Vakıf Okulları olarak öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi de dahil ettiğimiz önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Tüm mensuplarımızın birlik ve beraberlik içerisinde oldukları bu günde, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımıyla dostluk maçı yaptık. Başarılarına, üstün gayretlerine ve hiçbir zaman bitmeyecek olan yaşama sevinçleri hepimiz için günün dersi oldu. Bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, başta bizleri kırmayarak böylesine önemli bir etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan sporcu dostlarımız olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.
Rektör Çomaklı: “Onurlu Duruşları ve Başarıları Hepimize Örnek Oluyor”
Bütün hizmet alanlarında insanı önceleyerek “önce insan” düsturuyla hareket eden, “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın” anlayışını ön planda tutan ve insanı en şereflisi olarak gören bir medeniyetin temsilcileri olduklarını vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Bütüncül bir yönetim modelinin ve köklü bir geleneğin mensupları olarak bizler; her konuda engelli kardeşlerimizi mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her sahasına dâhil ederek yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda tüm birimlerimizle topyekûn bir anlayışla özel bireylerimizin yanında olacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Özel Vakıf Okullarımızın da yapmış olduğu etkinliğin farkındalık oluşturması açısından oldukça değerli buluyor, emeği geçenleri kutluyor bu vesileyle ülkemizin başarısı için gayret sarf eden, karşılaştıkları her türlü güçlüğe rağmen bıkmadan, yılmadan azimle çalışan, onurlu duruşları ve başarılarıyla hepimize örnek olan engellilerimizin ‘Dünya Engelliler Günü’nü canı gönülden kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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