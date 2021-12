Vali Memiş: “Hayatın içerisinde olan her engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle İbrahim Erkal Kültür Merkezinde, Erzurum Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen bir program düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından görme engelli Hafız Berna Deligöz tarafından okunan Kur’anı Kerim tilaveti ile program devam etti.

Günümüze kadar engellere yapılan desteklerin anlatıldığı kısa bir sinevizyon gösterisinin ardından bir konuşma yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından bir bilinç oluşturduğunu söyledi.

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli kriterlerden birisi, engellilere yönelik sunulan hizmetler ile engellilerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlama konusundaki başarılarının oluğunu söyleyen Vali Memiş, “Bireylerin tek başına sağlamakta yetersiz kaldığı ihtiyaçlarını karşılamak, gereken dayanışmayı sağlamak, engellilerin her alanda hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak devletin ve yerel yönetimlerin en temel görevleri arasındadır. Bize, yani devlete ve topluma düşen ise engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkânları sunmaktır. Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır” dedi.

“6 bin 124 engelli evde bakım hizmetinden yararlanıyor”

Devletin sunmuş olduğu imkanların yanında birçok engelli vatandaşın bakım ücreti aldığına dikkat çeken Vali Memiş, “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri başlığı altında öncelikli hizmetimiz bakıma muhtaç engelli bireyleri, aileden bir bakıcıya engelli bakım ücreti ödenmesi yoluyla, aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanmasıdır. Engellinin aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanması mümkün değilse özel ve resmi bakım merkezlerimizde bakım ve koruma hizmeti sunulmaktır. Hali hazırda özel bakım kuruluşlarında hizmet alan 361 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti verilmekte olup toplam 6 bin124 engelli ise evde bakım hizmetinden yararlandırılmaktadır. 2021 yılı boyunca verilen Engelli Kimlik Kartı sayısı 878’dir. Erişilebilirlik Mevzuatı çerçevesinde bugüne kadar 820 alan taraması yapılmış olup 11 Kuruma da Erişilebilirlik Belgesi verilmiştir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, programa katılan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.

Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Aile Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin’de günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Daha sonra engelli Merve Elvan, kendi dilinden bir engellinin yaşadıklarını anlattı. Program tiyatro gösterisi, müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Siyasi Partilerin İl Başkanları, Daire Müdürleri, STK Temsilcileri ve aileler katıldı.

