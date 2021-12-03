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Uluslararası sağlık bilimleri ve multidisipliner yaklaşımlar kongresi ETÜ ev sahipliğinde yapıldı

İHA

Uluslararası sağlık bilimleri ve multidisipliner yaklaşımlar kongresi ETÜ ev sahipliğinde yapıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi gerçekleştirildi.
Toplamda 16 oturumdan oluşan ve 20 bildirinin sunulduğu kongrede; Kadına Yönelik Şiddetten Dezavantajlı Gruplarda Multidisipliner Yaklaşımlara, Afet Yönetiminden, Pandemide Sağlığı Koruma ve Geliştirmeye, Beslenme ve Diyetetik Alanında Güncel Geliştirmelerden Sosyal Medya ve Sağlığa kadar birçok konu başlığı ele alındı.
Sağlık bilimleri alanının gelişimine katkıda bulunmak, bu alanındaki güncel gelişmeleri paylaşmak, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve iş birliğini artırarak ülkemizdeki ve uluslararası düzeydeki bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen kongrenin açılışında konuşan ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu: “Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Biz de düzenlediğimiz kongre vesilesiyle farklı sağlık disiplinlerinin ortak olarak hareket etmesine katkı ve olanak sağlamayı amaçlayarak multidisipliner bir yaklaşım anlayışını yakalamak istedik. Değişimlerin, dönüşümlerin, yeniliklerin yaşandığı bu süreçlerde aynı amacı taşıyan sağlık profesyonellerinin daha çok bir araya gelmesi, yaşanan sorunlara ait kararları ortak akıl ile alması çok önemlidir. Bu anlamda kongremizin, sadece bugün yaşadığımız sorunlara değil, aynı zamanda yarınlara ilişkin sorulara da yanıt vermesini diliyorum” şeklinde konuştu.
Rektör Çakmak: “Sektörün İhyacına Cevap Verecek Çalışmalar Yapıyoruz”
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen kongrede konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin alanında uzman akademik kadrosu ve gelişmiş imkânlarıyla sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sunduğunu belirtti. Bu yıl yeni açılan Hemşirelik ve Diyetetetik bölümlerinde çok sayıda öğrenciye eğitimöğretim verdiğini ve önümüzdeki süreçte Fizyoterapi, Ergoterapi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümlerinin de üniversiteye kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Rektör Çakmak: “Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni kurulan bir fakülte olmasına rağmen böylesi önemli bir kongreye ev sahipliği yapıyor olması memnuniyet verici. Son yıllarda önemi daha da artan sağlık sektörü ile sağlık çalışanlarına yönelik birçok önemli konunun değerlendirilmesine imkân tanıyan I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sunulan önerilerin sorunlara çözüm üretmesini temenni ediyorum” dedi.
Kongre, sonraki süreçte takip edilebilmesi ve çıktıların bilimsel çalışmalarda kullanılması için kayıt altına alınmasıyla sona erdi.

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