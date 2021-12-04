Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - İstanbulspor: 1

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Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 31'lik skorla galip ayrıldı.



Maçtan Dakikalar

4. dakikada Olanare’nin sol taraftan kullandığı uzun mesafeli taç atışında arka direkte topla buluşan Novikovas’ın yarım volesi kalecide kaldı.

10. dakikada Szumski’nin uzaklaştırmaya çalıştırdığı topla buluşan Ethemi’nin bekletmeden sol çaprazdan şutu ağlarla buluştu. 01

30. dakikada sağ taraftan çalımlarla ilerleyen Novikovas’ın sağ çaprazdan şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

36. dakikada sol taraftan Mücahit’in pasıyla ceza sahasına giren Malle’nin ceza sahasının sol çaprazından sert şutu filelere gitti 11

40. dakikada sol taraftan Olanare’nin uzun mesafeli taç atışında Mustafa Yumlu bekletmeden arka direkteki Eren’e havalandırdı. Eren düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 21

66. dakikada Hasek’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Novikovas’ın yay üzerinden vuruşu az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada sol taraftan rakibinden kaptığı topla ceza sahasına giren Mücahit müsait pozisyondaki Hasek’e çevirdi. Hasek düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 31

78. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Ethemi’nin sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol xx, Murat Şener xx, Mehmet Şengül xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx, Mustafa Yumlu xx (Mustafa Akbaş dk. 75 xx), Aykut xx, Mücahit xxx, Gökhan Alsan xx, Hasek xxx, Novikovas xx, Eren xxx (Oltan dk.75 xx), Malle xxx (Süleyman dk.90 ?), Olanare xx (Estrela dk. 64 xx)

Yedekler: Göktuğ, Oğuzhan, Fırat, Eyüp, Ahmet, Özgür

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

İstanbulspor: Alperen xx, Oğuzhan Berber xx (Berkay dk. 80 ?), Mehmet xx, Okan xx, Ali xx, Melih xx, Cajic xx (Mertan Caner dk. 53 xx), Muammer xx (Jetmir dk. 85 ?), Eslem xx (Ferhat dk. 80 ?), Ethemi xx, İbrahim xx

Yedekler: Marin, Emir Kaan, Yusuf Ali, Ologo

Teknik Direktör: Hüseyin Dalgıç

Goller: Ethemi (dk. 10) ( İstanbulspor), Malle (dk. 36), Eren (dk. 40), Hasek (dk. 67) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Ethemi (İstanbulspor), Aykut, Eren, Szumski (BB Erzurumspor)

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