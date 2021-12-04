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BB.Erzurumspor - İstanbulspor: 3-1

DHA

BB.Erzurumspor - İstanbulspor: 3-1


Salih TEKİN/ERZURUM,(DHA) - 
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Şener, Mehmet Şengül
BB.ERZURUMSPOR: Jakub SzumskiAykut Demir, Mustafa Yumlu (Dk.75 Mustafa Akbaş), Gökhan Alsan, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak, Hasek, Novikovas, Aly Malle (Dk.89 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk.75 Oltan Karakullukçu), Olanare (Dk.64 Estrela). 
İSTANBULSPOR: AlperenMehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk.80 Ferhat Yazgan), İbrahim Yılmaz, Aldin Cajic (Dk.53 Merthan Caner), Oğuzhan Berber (Dk.80 Berkay Görmez), Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (Dk.85 Jetmir Topalli), Valon Ethemi, Melih Kabakasal, Ali Yaşar.
SARI KART: Aykut Demir, Eren Tozlu, Jakub Szumski (BB.ERZURUMSPOR) - Valon Ethemi (İSTANBULSPOR)
GOLLER: Dk.36 Aly Malle, Dk. 40 Eren Tozlu, Dk.67 Hasek (BB. Erzurumspor), Dk.10 Valon Ethemi (İstanbulspor )
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye (BB) Erzurumspor, 15'inci hafta maçında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
4'üncü dakikada Olanare'nin kullandığı taç atışında Novikovas'ın vole vurmak istediği top kaleci Alperen'de kaldı.
10'uncu dakikada Jakub Szumski'nin uzaklaştırmak istediği ve kısa düşen topu alan Valon Ethemi'nin aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
30'uncu dakikada Novikovas, sağ kanattan cezaalanı önüne kadar inerek çektiği sert şutta topu kaleci Alperen parmaklarıyla kornere çeldi. 
36'ncı dakikada rakip defansı geçerek sıfır noktasına inen Aly Malle, kaleci Alperen'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-1.
40'ıncı dakikada Olanare'nin kullandığı taç atışında Mustafa Yumlu göğsünde yumuşattıktan sonra içeri ortaladı. Havadan gelen topu Eren Tozlu ağlara gönderdi: 2-1.
63'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Novikovas'ın şutu farklı bir şekilde auta çıktı.
65'inci dakikada ani gelişen İstanbulspor atağında İbrahim'in kaleci Jakub Szumski'nin öne çıktığını görünce aşırmak istediği top kale direğinin üstünden auta gitti. 
67'nci dakikada sol kanattan cezaalanına giren Mücahit Albayrak, müsait durunmdaki Hasek'e pas çıkardı. Hasekin, sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-1.
72'nci dakikada Novikovas'ın ortasında yükselen Orhan Ovacıklı topu Eren Tozlu'nun önüne indirdi. Eren Tozlu'nun şutunda top ağlara gitti ama hakem Yasin Kol, Orhan Ovacıklı'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 
83'üncü dakikada İbrahim'in cezaalanına gönderdiği topu Orhan Ovacıklı'nın ters vuruşunda top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.
85'inci dakikada sol kanattan Valon Ethemi'nin cezaalanı içine yerden gönderdiği topa parmaklarıyla dokunan Jakub Szumski, Jetmir Topalli'ye gitmesini önledi.
87'nci dakikada Hasek'in sert şutunda kaleci Alperen parmaklarıyla topu kornere gönderdi.
90+1'inci dakikada cezaalanına giren Mehmet Yeşil'den önce Erzurumspor defansı topu uzaklaştırdı. 
90+3'üncü dakikada cezaalanı önünde topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın dönerek vurduğu top kaleci Jakub Szumski'de kaldı. 
Mücadele Erzurumspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-12-04 15:44:25

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