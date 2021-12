Palandöken Belediyesi’nden Yunus Emre’ye vefa Sunar: ‘Erzurum yunus gönüllülerin yurdudur’

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümünün “UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri” arasına alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu yılın “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmesi çerçevesinde, Palandöken Belediyesi tarafından düzenlenen Yunus Emre Yılı etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Efkan Ala Kültür Merkezi Prof.Dr.Raşit Küçük Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Palandöken İlçe Kadın Kolları Başkanı Kübra Bozkurt, AK Parti Palandöken İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fetullah Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Palandöken İlçe Teşkilatı, Kamu Kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Palandöken Belediyesi Meclis Üyeleri, Palandöken İlçe Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri, AK Parti Mahalle Teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dolu dolu etkinlik

İki bölümden oluşan etkinliklerin ilk etabı Efkan Ala Kültür Merkezinde gerçekleşti. Palandöken Belediyesi Tasavvuf Musikisi Topluluğu, Yunus Emre’den ilahiler sundu, Atatürk Üniversitesi Öğretim üyesi Prof.Dr.Nesrin Feyzioğlu da, Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın zirve şahsiyetlerinden Yunus Emre’yi eserleri, hayat felsefesi, Türk Düşünce Tarihinde açtığı çığırlar kaydında katılımcılarla paylaştı.

Yunus Emre kültür evi hizmete açıldı

Etkinliğin ikinci bölümü ise Yunus Emre’nin kabrinin bulunduğu Tuzcu köyünde gerçekleşti. Tuzcu’da Palandöken Belediyesi tarafından inşa edilen Yunus Emre Kültür Evi törenle hizmete açıldı. Yunus Emre ve Tabduk Emre’nin kabri ziyaret edilerek, dua ve niyazda bulunuldu.

Başkan Sunar: Ne zaman yunus desek içimizi bir hemşeri sıcaklığı ısıtır

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Efkan Ala Kültür Merkezi’nde yaptığı sunumda Yunus Emre’nin insanlığa verdiği mesajları vurguladı. Yunus Emre ve temsil ettiği değerlerin insanlık için kurtuluş ufku olduğunu belirten Başkan Sunar, 2021 yılının Unesco tarafından ‘Dünya Yunus Emre Yılı’ ilan edildiğini, aynı ufukta yürüyen Ahi Evran ve Hacı Bektaşı Veli’nin de yıl içerisinde anıldığını hatırlatarak, eserleriyle insanlığa iyilik, güzellik, hoşgörü ve sevgi mesajları ileten bu tefekkür abidelerinin yeni nesle de aktarıldığını ifade etti. Sunar, “2021 yılı, hakikaten özel anlamlar içeriyor. Bu yıl vesilesiyle Unesco’nun da tescil ettiği üzere Yunus tüm dünyanındır. Hakikat o dur ki Yunus gönlümüzün her coğrafyasında yaşamış, gönül coğrafyamızın her yerinde neşvünema olmuştur. Yunus demek esasında Anadolu demektir. Ama ne zaman Yunus desek, Erzurumlular olarak, Palandökenliler olarak içimizi bir hemşeri sıcaklığı ısıtır. Zira malumlarınız olduğu üzere Tuzcu köyümüzde neredeyse Yunus’un bilinirliği kadar eski bir Yunus Emre ve Tabduk Emre mezarı bulunmaktadır. Kabristanda zamanla yeri kaybolan bu mezarı, İbrahim Hakkı Hazretleri okuduğu bir eserden yola çıkarak yeniden gün yüzüne çıkartıp, türbeleştirmiş, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu hoca, geçmiş yüzyılın ortalarında Türk ilim aleminin nazarlarına sunmuştur. Bu yıl yunus hemşerileri belediyelerin başkanları olarak katıldığımız bir toplantıda ben şunu ifade ettim; ‘Yunus Emre o kadar çok insanlığa mal olmuştur ki, Yunus’u bir mekana kayıtlamak, Yunus’u bir mekana atfetmek, hem Yunus’a, hem insanlığa haksızlık olacaktır.” dedi

Yunus Emre kültür evi hayırlı olsun

Yıl içerisinde düzenledikleri Yunus Emre Yılı etkinliklerini paylaşan Başkan Sunar, Tuzcu köyünde yapımını tamamladıkları Yunus Emre Kültür Evinin misyonuna değindi. Başkan Sunar, “Yunus’un ufkunda yürüyen evlatları olarak, Onun verdiği mesajları genç nesle iletmek, vurguladığı değerleri diri tutmak, Erzurum’un ve dolayısıyla Palandöken’in Yunus Meşreplilerin yurdu olduğunu ifade etmek babında, Yunus Emre kültür evini inşa ettik. Bilim insanlarınca Yunus emre ve şeyhi Tapduk Emre’ye ait olduğu belirlenen türbe alanını yeniden düzenledik, ziyarete uygun hale getirdik. Türbe alanında yaptığımız çeşme ile Yunus Emre ve yaşamını şekillendiren değerlerin su gibi aziz olduğunu kayda geçtik.” dedi.

Başkan Sunar, Yunus Emre Evi, park ve dinlenme alanı açılışlarının öne çıktığı etkinliklere katkı sunan herkese teşekkür ederek, Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nesrin Feyzioğlu’na ve Yunus Emre’den İlahiler seslendiren Tasavvuf Musikisi Topluluğuna minnettarlıklarını ifade etti.

Prof.Dr.Nesrin Feyzioğlu, Yunus Emre’yi anlattı

Etkinlikte Atatürk Üniversitesi Öğretim üyes Prof.Dr.Nesrin Feyzioğlu, Yunus Emre’yi anlattı. Yunus Emre’yi Milli edebiyatımızın ilk müjdecilerinden, aynı zamanda Türk yazı dilinin mimarlarından biri olarak tanımlayan Feyzioğlu, Türkçemizin söz üstadı Yunus Emre’nin hayatını, yaşadığı dönemin özelliklerini, İnsan Sevgisini, Vahdet yolculuğunu paylaştı.

Palandöken Belediyesi tasavvuf topluluğuna tam not

Belediye bünyesinde oluşturulan Tasavvuf musiki topluluğu, seslendirdiği Yunus Emre’den İlahiler ile Katılımcılara manevi coşku yaşattı. Yer yer ilahilere katılan davetliler kendilerine mistik bir ortam sunan Palandöken Belediyesi’ne müteşekkir bulunduklarını belirttiler.

