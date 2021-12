Başkan Polat’tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü mesajı

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Başkanı Zeynep Polat, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Zeynep Polat, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı, “Türk Kadını, 87 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde o gün oylamaya katılan 258 milletvekilinin tamamının oyu ile seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır. Bu hak Türk Kadını’na dünyanın önde gelen birçok ülkesinden yıllar önce verilmiştir. Türk Milleti bu anlamda tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu sebeple bugün, ülkemizde ve dünyada, kadın haklarına ve fırsat eşitliğine vurgu yapılan, bu hususlarda farkındalık oluşturulmaya çalışılan bir günü kutlamaktayız.

Gelişmiş bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi tüm alanlarda eşit fırsat ve imkanlardan faydalanmaları büyük önem arz etmektedir. Bizde bu konuda üstümüze düşen görevleri layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Kadınlarımızın iş gücüne katılımlarını, kendi ayaklarının üstünde duran, başarılı bireyler olarak toplumda var olmalarını çok önemsiyor ve gerekenleri yapmaya gayret ediyoruz.

Bu anlamlı günde ayrıca toplumda son dönemlerde yaşanan ve her birimizi derinden etkileyen şiddet olaylarının, kadın cinayetlerinin karşısında her zamankinden daha güçlü durmamız gerektiğine bir kez daha vurgu yapıyor ve bu olaylara yaklaşım noktasında asla taviz verilmemesi gerekliliğinin bir kez daha altını çiziyorum.

Türk Kadını’nın seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü vesilesiyle geleceğin inşasında kadınlarımızın lider rol üstlenerek siyasette ve bürokraside temsil güçlerinin her geçen gün daha fazla artmasını diliyor, bu duygularla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyorum.”

